¿Se cansó de la TV? Famosa presentadora de RCN empacó maletas y se fue para Estados Unidos con su familia

Canal RCN es uno de los medios nacionales más reconocidos en el país, pues cuenta con una amplia trayectoria en la pantalla grande a partir de diversos programas con los cuales se encarga de entretener a los televidentes. A partir de telenovelas, el noticiero y programas matutinos que acompañan las mañanas de los colombianos, lo que produce que sus figuras logren ganarse el cariño del público. Como lo es Ana Karina Soto, una famosa presentadora quien hace parte de ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, colombia’, quien generó preocupación por su desaparición de la televisión, pues se conoció que empacó maletas y se fue para Estados Unidos.

Y es que precisamente, Ana Karina desde hace varios años se ha convertido en una de las personalidades más importantes dentro de RCN televisión, pues luego de demostrar su talento en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, los directores del medio no la dejaron ir. Sin embargo, tuvo que abandonar estos sets debido a sus vacaciones.

Le puede gustar: ¿Con ganas de llevarse 100 ‘milloncitos’? ‘Yo llamo’ y ‘Día a Día’ se unen para “premiar” a su más fiel televidente

Sin duda, más allá de cumplir con un trabajo, Soto ha dejado claro que ama lo que hace y por esta razón no había tomado sus vacaciones, así que sí o sí tuvo que hacerlo desde el inicio de esta primera semana de octubre. Pues, a través de sus redes sociales se dejó ver emocionada junto a su pareja Alejandro Aguilar y su hijo Dante disfrutando de Estados Unidos.

Aunque la noticia tomó por sorpresa a más de uno, varios de sus seguidores comenzaron a sospechar, pues Ana Karina soltó algunas pistas al respecto. Recientemente, la presentadora aseguró: “Aquí estamos una horita más que en Colombia, desayunamos, descansamos, la pasamos increíble”. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues confesó que salió a dar un paseo por New Jersey, pero horas más tarde se percató que no llevaba su celular, siendo este un momento de desconexión, pero eso sí luego se devolvió por este aparato.

También puede leer: ¿Bajó de la nube a más de uno? Nela González de ‘MasterChef Celebrity’quiso tirar la toalla por difíciles condiciones

Y es que precisamente este viaje de Ana Karina y su familia, también se vincula a la reciente celebración de cumpleaños de su hijo, pues aunque fue en septiembre, la familia no ha dudado en consentirlo de principio a fin: “Hoy nos la hemos pasado en tiendas de juguetes de ropa (…) Ustedes saben que este viaje es más para celebrar el cumple a Dante”. Incluso dejó claro que también estarían de visita en Nickelodeon.

Asimismo, Soto también ha tenido la oportunidad de disfrutar, pues luego se dejó ver en el Times Square en compañía de algunos de los familiares de su pareja. Además, reiteró que estaba emocionada por las próximas visitas, como lo será la estatua de La Libertad. Lo cierto es que la presentadora ha sabido aprovechar de principio a fin cada día de sus vacaciones.