¿Dónde está?, colombianos están preocupados por el paradero de Ana Karina Soto

Ana Karina Soto lleva una de las carreras más duraderas como presentadora en Colombia, por eso mismo, cuenta con el cariño más profundo de muchos espectadores que la han visto crecer en todas las etapas de su vida. Lo cierto es que los usuarios parecen un poco preocupados por el paradero de la presentadora y se sienten frustrados porque parece que nadie les pone cuidado ni les responden su inquietud.

La presentadora que también estuvo en el Canal RCN, es una de las más seguidas en redes sociales, además de ser cuestionada por aspectos de su vida personal, como su esposo y hasta el cabello de su hijo. Sin embargo, ella ha sido bastante clara con lo que piensa sobre las personas que opinan de su vida y es que simplemente no tiene cabida alguna.

A pesar de que ha sido brusca en varias oportunidades con sus seguidores, muchos la quieren y la siguen, por lo que no verla durante el programa de la mañana en el que trabaja generó preocupación en algunos.

A través de las redes sociales, Ana Karina Soto decidió revelar dónde estaba y por qué no fue al programa de la mañana:

“No he aparecido ni siquiera por acá. Estoy oficialmente en vacaciones, disfrutando del clima, viendo ‘Mañana Express, luego me quedé enganchada viendo ‘Buen Día, Colombia’ y luego salí a hacer un montón de vueltas porque con buena colombiana tengo un montón de cosas que dejé para el último día porque mañana nos vamos bien temprano. Pues nada, quería agradecer por los mensajes lindos que me han enviado”, término por decir la presentadora colombiana.