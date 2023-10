Lucas Sampedro, el hijastro de Catalina Gómez, mostró que la plata no es problema con este ‘regalito’ por su graduación

Sin duda, Catalina Gómez es una de las presentadoras más reconocidas en la televisión colombiana, pues durante 13 años ha hecho parte del programa ‘Día a Día’. Pero, no solo ha llamado la atención por su talento en el medio de comunicación, sino también por su matrimonio con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol televisión con quien lleva una unión de alrededor 14 años y formó una familia junto a sus dos hijos Emilia y Cristóbal. Sin dejar de lado, a quien también considera como su hijo Lucas Sampedro, fruto de la relación que tuvo Juan Esteban con la periodista María Paula Vernaza. Y es que el joven a través de su Instagram mostró que la plata no es problema con este ‘regalito’ por su graduación.

Si bien, Lucas prefiere no revelar mayores detalles de su vida, en redes sociales ya alcanza los más de 19,7 seguidores en donde ha mostrado que desde muy corta edad su papá lo hizo parte de cada uno de los proyectos en los que tuvo bajo su dirección como ‘La Voz’ y ‘A otro nivel’. Asimismo, los viajes tampoco han pasado por alto en varias ocasiones.

Y es que precisamente, el hijo mayor de Sampedro, encontró su pasión en la comunicación social y periodismo, eso sí antes de finalizar su carrera ya contaba con su puesto dentro de la emisora ‘Blu radio’, compartiendo con el gran amigo de su padre Jorge Alfredo Vargas.

Aunque hace pocas semanas Lucas compartió con orgullo su título obtenido en la Universidad Javeriana, también se dejó ver disfrutando de su esfuerzo por supuesto, con su familia en donde las palabras de orgullo y amor no se hicieron esperar. Si bien, no reveló los detalles que recibió por parte de su familia, al parecer, este fue por todo lo alto y no escatimó en gastos, pues al parecer, el vicepresidente de Caracol le regaló un viaje.

Recientemente, Lucas mostró algunas de sus mejores fotos visitando Chicago, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, dejando claro que su gusto no solo está enfocado en la radio sino también en lo audiovisual. Si bien, ha optado por no revelar mayores detalles lo cierto es que el joven se está tomando unos días de descanso, eso sí para volver recargado y seguir haciendo parte de ‘Blu radio’ en donde ha logrado destacarse a pesar de su corta edad, pues sería uno de los panelistas más jóvenes con los que cuenta esta emisora.