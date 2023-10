“Los chefs se hacen los ciegos”: Televidentes molestos por claro “favoritismo” a Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity ha dado de que hablar esta temporada que está por llegar a su fin en donde varios de los participantes se han encargado de generar sorpresa a diario no solo por sus declaraciones sino también por cada uno de sus platos. Y es que precisamente, esto ha generado discordia entre los televidentes, ya que no es la primera vez en que los televidentes muestran su molestia con respecto a las opiniones de los jurados sobre todo con los de Carolina Acevedo. Pues, reiteran que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Christopher Carpentier tienen preferencia con la famosa actriz, resaltando que es más que evidente el favoritismo con la actriz.

Y es que durante el más reciente reto en donde la ganadora resultó siendo Nela, una de las favoritas para llevarse el premio, esto no fue impedimento para que el resto de los platos pudieron brillar. Si bien, los semifinalistas tuvieron que cocinar uno de los 3 platos los cuales con anterioridad fueron explicados paso a paso por los tres famosos jurados, en donde Nela tuvo que preparar el plato más difícil, es decir, el de Carpentier.

Por otro lado, Acevedo tuvo que preparar el plato de Jorge Rausch, sin embargo, aunque no estaba mal del todo sí tuvo algunos puntos bajos, sobre todo en la sal. A pesar de que la famosa actriz se sintió feliz con su paso al atril no se dejó vencer por los malos que llegó a recibir. Sin embargo, los televidentes dejaron claro que no piensan lo mismo y no dudaron en mostrar su clara molestia a través de las redes sociales: “Me parece injusto la calificación de Carolina eso parecía piscina y no se parecía al chef”, “Carolina cocina bien y si tiene pequeños errorcitos se hacen los ciegos, yo no diría que pequeños”, “Como empujaron a Carolina hasta la final, disimulen, ahí si no le revisan con lupa lo que le faltó”.

Lo cierto es que un sinfín de críticas ha recibido Carolina Acevedo tanto por sus preparaciones como por su manera de referirse y hablar del resto de sus compañeros, aunque quienes han salido del programa han dejado claro que esta situación no pasa de largo. Y, por el contrario, varios cuenta con una excelente relación, pues varios se distinguían, pero no existía una relación más allá de esto.