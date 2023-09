“Un besito no se le niega a nadie”: Catalina Gómez lanzó ‘piropo’ a misterioso hombre de ‘Yo me llamo’

Caracol televisión ha diseñado diversas estrategias con el fin de cautivar a los televidentes con cada una de sus producciones. Tal es el caso de uno de los programas más icónicos del medio de comunicación como lo es ‘Día a Día’, que ha estado al aire durante más de 13 años y en este camino quien ha logrado destacarse por su amplia trayectoria ha sido Catalina Gómez. Además, la paisa está casada con el vicepresidente de entretenimiento del Canal Caracol y padre de sus dos hijos Cristóbal y Emilia. Sin embargo, durante la más reciente transmisión del matutino dejó claro que “un besito no se le niega a nadie”, generando risas entre los televidentes, teniendo en cuenta al misterioso hombre de ‘Yo me llamo’.

Sin duda, Catalina ha logrado ganar una amplia visibilidad en la esfera del entretenimiento no solo por su participación en la pantalla grande sino también que se ha dejado ver mucho más activa a través de sus redes sociales compartiendo varios detalles de su vida. También sacando a flote varias situaciones a pesar de que ha sido el centro de críticas por quienes aseguran que el estar dentro del matutino se ha dado por “influencias” de su esposo.

Catalina Gómez lanzó ‘piropo’ al imitador de Andrés Cepeda de ‘Yo me llamo’

Mientras tanto la presentadora sigue acompañando a los televidentes durante ‘Día a Día’ y justo mientras Jhovanoty llevaba a cabo su acostumbrada alocución presidencial en donde ninguno de los presentadores se salva de los comentarios por parte del humorista. Sin embargo, el invitado quien resultó ser el imitador de Andrés Cepeda en el 2022 resultó siendo el protagonista, pues el comediante resaltó que el beso por parte de las presentadoras tenía que darse y posiblemente él sería el afortunado.

Ante el hecho, Carolina Soto quien también se encontraba en el sillón optó por guardar silencio y soltar varias risas mientras que Catalina quien se encontraba junto al imitador indicó: “Un besito no se le niega a nadie”, en donde las risas no faltaron e incluso terminó poniéndose roja luego de sus declaraciones. Sin dejar de lado que también Jhovanoty no dudó en seguirle el juego resaltando que tenía que aprovechar.

Lo cierto es que los comentarios por parte de los televidentes tampoco pasó de largo, pues sacaron a flote a su esposo Juan Esteban Sampedro, teniendo en cuenta que este tipo de conductas no son comunes por parte de Catalina, ya que ella opta por tener un perfil bajo y no tomar ningún tipo de polémica al respecto.