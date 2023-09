¿Todo por Daniela? Daniel Arenas en compañía de la Miss Universe Colombia reveló si ha tenido que cambiar por amor

Daniel Arenas es un reconocido actor y presentador quien se dio a conocer en diversas telenovelas nacionales como tales como: ‘Los Reyes’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’, y actualmente, hace parte del programa ‘Hoy día’ de la cadena Telemundo. Además, de su sonada relación con la también presentadora y exreina de belleza Daniela Álvarez, sin embargo, desde hace varios meses no se les ha visto juntos, motivo por el cual sus seguidores afirman que su unión habría llegado a su fin. Y es que durante la más reciente trasmisión del programa, el bumangués reveló que piensa sobre cambiar por amor en compañía de la Miss Universe Colombia, Camila Avella.

Si bien, Daniel se ha dejado ver mejor que nunca e incluso ha mostrado el cambio de ‘look’ al que se sometió hace pocas semanas al parecer, con el fin de darle un poco más de aire a su aspecto. Sin embargo, las dudas frente a su relación con la exreina no se ha hecho esperar y como es costumbre a lo largo del programa los posibles problemas entre las parejas y la percepción de cada uno de los presentadores es lo que más llama la atención entre los televidentes.

Daniel Arenas aseguró que no se debe cambiar por amor

En medio del tema propuesta en donde la gran mayoría de invitados resultaban ser mujeres, entre las que se destacan Camila Avella, quien fue coronada recientemente como Miss Universe Colombia, la pregunta más presente fue “¿Realmente podemos cambiar a un hombre?’” Seguidamente, varias de las presentadoras sacaron a flote algunas de sus situaciones y como las películas animadas han permitido este tipo de hechos, pues en la gran mayoría de los casos, según ellas, los hombres no cambian.

Aunque en principio, Daniel guardó silencio, decidió intervenir, pues una de las invitadas dejó claro que esta situación no solo se trataba de las mujeres sino también de los hombres y de aquel niño interior herido en cierto momento y no se sanaron de la manera correcta: “Quien tiene que cambiar primero es uno mismo, uno es responsable de uno mismo, cuando uno está pretendiendo que el otro cambie cosas que a mí no me agradan es porque yo me afecto porque no me agradan, uno es el que permite que eso pase”.

Las declaraciones del famoso actor fueron interrumpidas por Miss Universe Colombia, dejando claro que no estaba de acuerdo con sus declaraciones, pues según ella, cuando una persona se acepta así mismo termina aceptando al otro: “Todos tenemos cosas por mejorar, sobre todo de pareja”. Ante el hecho, varias de las invitadas volvieron a intervenir, motivo por el cual el bumangués optó por no referirse más al tema.