“Voz aniñada y fetiche sexual”: Alina Lozano se cansó de Zulma Rey y se fue en su contra por hablar de su relación con Jim

Una de las actrices que sin duda ha generado polémica y no precisamente por cada uno de sus personajes en la televisión colombiana como en ‘Pedro el escamoso’, ha sido Alina Lozano. Si bien, ha estado ausente de la pantalla grande, esto no ha sido impedimento para que siga llevando a cabo una de sus más grandes pasiones como lo es la actuación. Precisamente allí, fue donde encontró el amor en Jim Velásquez, un joven 23 años menor que ella con quien crea contenido en las redes sociales y con quien espera casarse en los próximos meses, luego de haber terminado en un en vivo y regresado durante un viaje a Cartagena. Como era de esperarse ambos han sido blanco de varias críticas y recientemente quien decidió referirse al tema fue precisamente la actriz Zulma Rey en donde Alina no dudó en responderle asegurando que tiene una voz aniñada y de fetiche sexual.

Alina Lozano le responde a Zulma Rey por criticar su amor

Y es que hace varios días la encargada de revelar la conversación que tuvo con Zulma rey fue Jim Velásquez a través de un video en su cuenta de Facebook, indicó: “Ella me dijo, ‘pero eso es mentira, ¿verdad?, y yo le dije, ‘no, ¿por qué?’, ella me dijo, ‘es que no puedo creer que sea verdad. Te voy a ser muy sincera, es que yo siento que a ustedes les falta la pasión cando hacen videos, les falta deseo’ y yo el dije ‘pues para los videos actuamos, es comedia, es otro mood’, y me dijo ‘yo siento que no es verdad por eso que veo’”, afirmó.

En aquella oportunidad la actriz aseguró que había deseado no responderle, pues el momento que vivió más allá de sorprenderla la dejó bastante incómoda. Sin embargo, Lozano decidió romper el silencio y volvió a referirse a través de sus redes sociales de este tema que nuevamente la ha dejado sobre el ojo público tanto a ella como a su pareja Jim. En principio, Alina se mostró bailando en compañía de su mascota, deseando lo mejor para sus fans y revelando detalles de su ‘look’.

Seguidamente, se refirió a Zulma resaltando que resultaba interesante la sexualidad y como la ven las figuras del entretenimiento: “Acá yo no voy a vender la idea de la suggar mommy y tú del niño inexperto eso no, quiero una relación de pareja verdadera, la sexualidad es más que un comportamiento de novela”. Asimismo, la famosa actriz dejó claro que la sexualidad le pertenece a cada pareja y ser humano, indicando que es imposible fingir este tipo de comportamientos.

La actriz confesó que ese fue un tema que habló muchas veces con Jim, en donde ambos estuvieron de acuerdo en que según ella, su sexualidad solo se diera entre ellos y no hacer esto visible ante todos sus seguidores: “Yo no sabía que ella era sexóloga, a ver si Zulma me da una cita o nos da una cita para nuestra sexualidad con Jim, no tenía ni idea que era sexologa”. Además, Alina indicó que siempre la ha visto en televisión, pero eso sí, destacó que siempre le ha visto el personaje del fetiche de símbolo sexual tanto en la televisión como en su vida cotidiana e incluso con una voz “aniñada”

“Alguien que manifiesta su sexualidad como objeto sexual tiene como la libertad de cuestionar la sexualidad de una pareja y de dos personas a las que ni siquiera conoce”, resaltó Lozano, agregando que Zulma le hace recordar a su personaje de Doña Nidia, por sus actitudes de sensualidad en repetidas ocasiones siendo un personaje de comedia. Pero de fondo una mujer con carencias, con angustias, con falta de cariño y con miedo a envejecer, resaltando que ella ve las palabras de Rey desde la carencia e incluso la terminó arrendándola.