“La palabra que me acompaña es ‘resignación’”: Adrián preocupado por no poder cocinar en MasterChef; ¿Se retira?

Ya son solo 8 los cocineros que permanecen de pie frente a los fogones de MasterChef Celebrity Colombia, etapa del reality en las que muchos de los participantes han decidido hacer uso de varias cuestionables estrategias para llegar hasta la etapa final de programa , a las que mucha parte de la audiencia han considerado como ‘traiciones’. Uno de los que se ha visto afectado por esta temática es el comediante Adrián Parada, quien usó sus redes sociales para desahogarse.

El concurso culinario ha implementado recientemente planteamiento en la trama que le permite a los participantes ir acumulando cinco, diez y hasta quince minutos, si ganan los retos creativos. Pero, sumado a esto, algunos de ellos tienen la posibilidad de dejar en la banca a alguno de sus compañeros y dejarlo sin cocinar; hecho que generó una fuerte discusión entre Martha Bolaños y Daniela Tapia, de la que muchos en internet están hablando.

Adrián Parada también fue ‘traicionado’ en MasterChef ¿Por quién?

Uno de los más afectados con esta nueva indicación de la producción ha sido el comediante paisa, quien a pesar de verle el lado gracioso a la situación, habló recientemente en su Instagram sobre traiciones y del desespero que le provoca no poder hacer uso de su libreta y cocinar, para complacer los paladares de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

“Hoy nuevamente se escogen dos cocineros para que no tengan la oportunidad de sumar minutos. Les toca el turno a Martha y a Barragán de elegir. Gracias a la suerte sacaron de una bolsa las fichas con ese poder. Martha escoge a Daniela y se arma el novelón de la temporada con acusaciones de traiciones y falta de carácter. Barragán me escoge a mí diciendo al aire que lo hace por estrategia porque sus verdaderas amigas son Carolina y Nela”, afirmó parada que en septiembre dio a conocer su show ‘Reporte de daños’.

“Llegados a este punto, la palabra que me acompaña es ‘resignación’. Haré como siempre todo lo que esté a mi alcance para que las cosas salgan bien y de resto que suceda lo que el mismo juego traiga. No está tan mal porque si algo me han enseñado los moteles es que en ese tiempo se pueden lograr grandes hazañas”, añadió Parada, quien está a la espera de volver a cocinar para demostrar us potencial.

