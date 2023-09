¿El reality acabó con el amor? Participante de ‘MasterChef Celebrity’ habría terminado su relación luego del programa

MasterChef Celebrity es uno de los realities más famosos del Canal RCN, pues durante seis temporadas se han encargado de reunir a diversos famosos para poner a prueba sus conocimientos de cocina en reality. Ahora la disputa está entre los 9 mejores cocineros de la competencia. Sin embargo, su vida personal tampoco ha pasado por alto, tanto así que uno de los participantes le habría dado fin a su relación luego del programa.

Y es que el reality en repetidas ocasiones ha dado de qué hablar, teniendo en cuenta la tensión y las diversas personalidades que tiene cada uno de los concursantes, lo que ha generado varios encontrones entre ellos. Motivo por el cual hasta varios han decidido limitar los comentarios en sus redes sociales, para así dejar de ser víctimas de las críticas.

Una de las parejas que sin duda, logró llamar la atención a lo largo de la competencia fue Diego Sáenz y Laura Barjum, quienes se convirtieron en la pareja más querida y por ende, en cada uno de los retos las muestra de atención y cariño no se hicieron esperar. Sin embargo, hace varias semanas Barjum le dijo adiós al reality, produciendo varias lágrimas en su pareja.

Aunque el problema finalizó sus grabaciones hace varios meses, Laura quien es una exreina de belleza, también ha buscado darse a conocer como actriz, tarea que no ha resultado ser para nada sencilla. En medio de cumplir sus sueños decidió seguir preparándose, pero en Estados Unidos, en donde Diego y sus seres queridos fueron su principal apoyo, continuando su relación a distancia.

Si bien, Barjum regresó al país hace varias semanas, teniendo en cuenta que hará parte de una telenovela colombiana y mostrando así su emoción al verse con Sáenz, disfrutando en su nuevo restaurante KYN. Sin embargo, no ha pasado por alto, que esta fue una de sus últimas apariciones juntos, pues tanto Diego como Laura han estado siendo parte de diversos eventos, disfrutando con sus respectivos amigos, pero eso sí, por separado, razón que no pasaron por alto sus fans.

Pero, esto no fue el único detalle, pues también a través de sus redes sociales solían comentar y por ende, intercambiar reacciones, cosa que ya no se presenta actualmente y que ha sido constante desde hace varias semanas. Cabe resaltar que aunque aún se siguen en Instagram, su interacción es casi nula. Ante el hecho, sus seguidores no han dudado en referirse al tema, sin embargo, el presentador no ha querido referirse al tema, al igual que la exreina de belleza.

Por otra parte, sus seguidores han sacado sus propias conclusiones indicando que simplemente se trataría de un tiempo que ambos decidieron tomarse para llevar a cabo otros proyectos, pero esperan que en los próximos días ambos se refieran al tema o den una señal contundente frente a su relación.