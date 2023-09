“Nunca había vivido en este nivel estrés”: Cocinero del ‘Top 10′ de MasterChef estaría por abandonar la competencia

La quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, reality culinario de RCN Televisión, entró recientemente a una de sus etapas finales, en las que solo diez cocineros se disputan el todo por el todo para quitarse el temible delantal negro. Ha sido tanta la presión por ganarse las tres cucharas que los pueden salvar, que uno de los participantes más destacados dio a conocer recientemente que está a punto de tirar la toalla.

“Mató el tigre y se asustó con el cuero”, son algunos de los comentarios que está recibiendo el músico y comediante " target="_blank">Adrián Parada, quien decidió desahogarse por medio de Facebook, plataforma en la que dio a conocer las razones que lo han llevado a pensar en abandonar el programa. Este anunció lo hizo con una fotografía en la que se le ve cruzado de manos y portando unas gafas oscuras que no le hacían denotar gran emoción.

“Las redes sociales funcionan casi siempre mostrando la victoria, la alegría, las sonrisas. Hoy les quiero mostrar el lado opuesto, el vulnerable, el abatido. En este punto de la competencia de MasterChef siento que voy con la reserva de combustible, o tal vez solo con el impulso. La verdad es que nunca había vivido en este nivel estrés por tanto tiempo”, manifestó Parada, quien se ha convertido en una de las celebridades más destacadas, tanto así que los televidentes están totalmente asombrados con la manera en que sigue paso a paso los apuntes de su inseparable libreta.

“Ya son meses fuera de casa, sin mi familia, mi pareja, mis amigos, sin dormir ni descansar lo suficiente. Soy consciente de que es mi decisión, pero ya me está costando. Los últimos resultados en los juegos me lo muestran. No veo ni media aunque lo intente. Como mi personalidad es competitiva, me comprometo tanto en el juego que se me olvida precisamente que esto no es la vida real. Pero la verdad es que es un juego muy largo y me siento completamente agotado”, añadió.

