Adrián Parada sacó las ideas de su libreta para hacerlo reír con su show ‘Reporte de Daños’

Luego de tres años de tener las puertas cerradas, el teatro Arlequin de Casa E Borrero, ubicado en el barrio La Soledad en Bogotá, vuelve con una oferta de espectáculos con la que pretende reunir varios talentos en su escenario. Esta afirmación fue tomada al pie de la letra por el medellinense Adrián Parada, quien como buen paisa, “no se le arruga a nada”, y ha ejecutado varias labores en su vida, tales como: presentador, comediante, cocinero, músico; y por supuesto ser uno de los constantes presentes en los premios India Catalina, aunque no gané, con ocho nominaciones a su show ‘Monólogo sin propina’.

Las profesiones no son problema para ‘Adriancho’ como cariñosamente lo llaman algunos de los concursantes de MasterChef Celebrity Colombia, concurso de RCN Televisión en el que actualmente está posicionado como uno de los diez mejores competidores. Su variado conocimiento en distintos entornos, le ha permitido desarrollar una afición profunda a escuchar conversaciones ajenas, derivadas de las historias de vida de sus innumerables ‘parceros’ de labor.

Esta acumulación de vivencias lo ha llevado a anotar cientos relatos en su libreta, utensilio, que, por cierto, es su arma secreta en el concurso culinario; el cual le ha permitido establecer que, ante el chisme, los sufrimientos, los viajes inesperados y los amores fracasados, todos vivimos en un mundo caótico y desordenado, el cual tenemos que enfrentar a carcajadas.

Para esto, Parada preparó para las tablas un espectáculo titulado ‘Reporte de daños’, en el que los asistentes tendrán la oportunidad de reír de lo catastrófico de la cotidianidad del 13 al 28 de septiembre, los días miércoles y jueves de este mes del amor y la amistad.

“Es la primera vez en la vida que voy a hacer una temporada de comedia y stand Up, aquí en la capital y tendrá un toque musical. Me encantaría que me acompañaran a llenar el teatro y que allí nos podamos reír juntos. En MasterChef, la gente conoce una faceta mía muy competitiva y seria; me gustaría que conozcan la parte más distendida de Adrián, esa en la que me burló de mis tragedias, incluso de aquellas por las que pase en el concurso”, enfatizó.

“En este show encontrarán una copilación de lo que yo llamo ‘mini tragedias’, allí vamos a hablar de esas cosas cotidianas que le duelen a uno en el día a día, pero que en algún momento todos deberíamos reírnos de ellas. Se van a encontrar varias ‘sorpresitas’ musicales, en el escenario va a haber un equipo bastante particular que va a repetir todo lo que yo diga en escena, el cual nos va a permitir a todos construir canciones por capaz, será una experiencia auditiva bastante mágica”, añadió.

Si usted quiere reírse de su cotidianidad junto a decenas de almas, puede adquirir la boletería en el sito web de Atrapalo, la cual tiene un precio de $60.000 pesos. Tenga en cuenta que el aforo es limitado y la función inicia a las 8:00 p.m, en la Cra 24 # 41 - 69.

