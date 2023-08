“Compañero de mil batallas”: Paola Jara le mostró su cariño y agradeció al hombre que la protege hace más de 10 años

Paola Jara se ha convertido en una de las mayores exponentes de la música popular en el país teniendo en cuenta su amplia experiencia en este género. Precisamente allí, fue donde conoció a su actual esposo Jessi Uribe con quien comparte el amor por la música mientras que están juntos. Sin embargo, el bumangués no ha sido el único que ha acompañado a la paisa, pues Jara le dedicó a unas palabras al hombre que la ha cuidado y protegido durante años.

Paola más allá de la serie de conciertos y demás compromisos que tiene que llevar a cabo a diario también busca que estar conectada con sus seguidores a través de sus redes sociales. Tanto así que en su cuenta de Instagram ya alcanza los más de 6.3 millones de seguidores, compartiendo otra faceta de su vida fuera de los escenarios y en medio de este camino demostrando que son varios quienes la acompañan.

En esta ocasión la paisa le dedicó unas palabras a su manager con quien ha compartido desde hace varios años. La artista en principio reiteró: “Mi compañero de mil batallas, el que me soporta, el que lucha a mi lado, el que me protege”. Seguidamente, Paola aseguró que Jhon ha sido quien la ha cuidado como a una hermana, tanto así que deseaba agradecerlo por una década de apoyo incondicional.

Asimismo, la intérprete de ‘Salud por él’ reiteró que en su corazón guarda un cariño muy especial por él que sobre pasa cualquier tema laboral: “Que Dios te bendiga hoy y siempre, muchas bendiciones y salud”, fueron las palabras de Paola para su manager, además de agregar una imagen de ambos, al parecer luego de la finalización de un show.

Paola Jara terminó llorando al cantar con una de sus fans

Paola no desaprovechó la oportunidad para que la menor la acompañara a interpretar uno de sus más recientes éxitos ‘En tus zapatas’. Segundos antes, le preguntó a la joven si se sabía esta canción a lo que ella indicó que por supuesto, en donde ambas le cantaron al público de San Carlos.

Lo cierto es que Paola quedó en shock durante un buen tiempo, no solo por la voz de su gran fan sino también la interpretación, dándole el espacio para que ella solo cantara mientras que ella estaba a su lado con algunos pasos de baile. Horas más tarde, la paisa no dudó en compartir el sentido momento a través de sus redes sociales en donde indicó: “Anoche ella se me robó el corazón y me sacó lágrimas de alegría”.