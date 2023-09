¿Química más allá del set? Periodista de Noticias Caracol reveló la verdadera relación que tiene con su ‘colega’

Noticias Caracol es uno de los medios de comunicación más importantes en la televisión colombiana, pues además de su amplia trayectoria se encarga de mantener informados a los televidentes sobre los diversos hechos que suceden en el país. Además, cuenta con una equipo de periodistas quienes no solo están presentes en el set sino también las principales ciudades del país. Sin embargo, las confusiones por el carisma y espontaneidad que se maneja entre compañeros y en vivo ocasionó que terminaran casando a una de las presentadoras con su fiel compañero de primera emisión, motivo por el cual la periodista aclaró su verdadera relación.

El hecho se dio hace pocos días en donde ambos presentadores estuvieron hablando de su relación durante el programa de entretenimiento ‘La Red’, dejando ver que ya contaban con una historia juntos años antes de llegar al canal, en donde la serie de comentarios por quienes son fieles televidentes cada mañana no faltaron.

Le puede gustar: ¿Adiós al ‘mecatico’? Pilas este sería la multa que tendría que pagar por comer en TransMilenio

En medio de la conversación con el programa Andrés Montoya confesó que conocía a Alejandra Giraldo de la universidad, pues ambos adelantaron sus estudios en Comunicación social y periodismo en el mismo sitio durante sus años: “No éramos cercanos, pues la relación era cordial de compañeros, pero no éramos amigos”, reiteró Giraldo.

Asimismo, la famosa presentadora confesó que cada vez que le preguntan por Montoya no duda en demostrar todo el cariño que siente por él, teniendo en cuenta que desde que llegó al acompañarla en la primera emisión del noticiero se han convertido en amigos entrañables: “Me preocupó por él y compartimos muchos espacios aquí por fuera del canal, en este espacio estamos prestos para el profesionalismo, por esto tienes que estar atento para rescatar”, indicó Alejandra.

También puede leer: “Esto de verdad habla bastante”: Josse Narváez sacó a luz ‘impactante’ hecho que vivió junto a Cristina Hurtado

Luego del corto video compartido a través de la cuenta de Instagram del famoso programa de entretenimiento los comentarios por parte de los fans de los periodistas no se hicieron esperar, en especial el de una mujer quien no dudó en reiterarles su cariño: “Yo los amo, me encanta verlos juntos presentando son muy carismático y profesionales”. Asimismo, la internauta dejó claro que uno de los mayores deseos que tenía resultaba ser que fueran pareja, pues la química entre ellos es más que evidente.

Momentos más tarde y en medio de risas Alejandra Giraldo, una de las protagonistas de esta situación indicó que agradecía enormemente las muestras de cariño por parte de la mujer, sin embargo, agregó que estaba felizmente casada y eso sí bastante enamorada. Ante la inesperada respuesta, la usuaria volvió a responderle a la periodista indicando que a pesar de esto ambos seguirían siendo la “dupla ganadora” y la mejor pareja para presentar las noticias.