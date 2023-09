“Mi nuevo hogar”: Famosa presentadora del ‘Desafío The Box’ empacó maletas y celebra por lo alto su cambio de país

El ‘Desafío The Box’ de Caracol televisión durante sus 16 temporadas se ha encargado de entretener a los televidentes a partir de nuevas propuestas en cada una sus nuevas versiones, en donde cada uno de los participantes deben medirse a difíciles pruebas. Sin embargo, ellos no son los únicos que se han destacado a lo largo del reality, pues también lo han hecho sus famosas presentadoras en donde una de ellas empacó maletas y celebra por todo lo alto su cambio de país.

Le puede gustar: “Que opinen de mi vida…”: Vicky Dávila dedicó canción a sus críticos con ‘picada de ojo’ incluida

Si bien, quien ha sido la cara principal del programa desde hace varios años ha sido Andrea Serna, quien logró destacarse en su última versión resultó ser Gabriela Tafur, quien desde el inicio del reality no pasó desapercibida destacándose por su belleza y talento ante las cámaras.

¿Qué pasó con Gabriela Tafur?

Gabriela Tafur es un exreina de belleza, modelo y abogada quien representó al Valle del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza, convirtiéndose en Reina de Belleza entre los años 2018 y 2019. Meses más tarde ya en Miss Universo se convirtió en una de las 5 finalistas de este concurso.

Luego de su participación y la amplia visibilidad que logró adquirir llegó a ser parte de diversas pasarelas hasta llegar al canal Caracol siendo parte del ‘Desafío The Box’. Aunque se pensó que estaría en la próxima temporada esta situación no sería la misma, pues a través de su cuenta de Instagram, confirmó que ya no vivirá en Colombia, o por lo menos durante los próximos meses.

También puede leer: ¿Le están corriendo el puesto? Novio de Carolina Cruz ‘pasó colores’ con ‘echada de perros’ en San Andrés

Este con el fin de llevar a cabo su maestría en Stanford enfocada en lo que dejó por las cámaras durante un buen tiempo como resultó ser el derecho. Si bien, desde hace varias semanas se encontraba adelantando su mudanza, oficialmente hace pocas horas mostró su emoción al poder ser llegar a esta prestigiosa Universidad de Estados unidos.

“Hola, nuevo hogar. Comenzó esto”, fueran las primeras palabras de la presentadora del ‘Desafío The Box’, sus declaraciones estuvieron acompañadas de algunas instalaciones de Stanford. Ante la felicidad de Gabriela fueron varios los comentarios que recibió a través de sus redes sociales de otras figuras que no dudaron en apoyarla y desearle lo mejor entre las que se destacan su compañera de set Andrea Serna, Melina Ramírez, Esteban Santos quien es su pareja. Hasta el exparticipante de la más reciente temporada del reality Yan Pinzón.