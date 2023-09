“Estaba jincho de la peda”: Amparo Grisales lanzó pullas al mexicano Carin León y lo trató de borracho en famosa canción

Yo me llamo Captura de pantalla Caracol televisión

Yo me llamo a lo largo de nueve temporadas ha logrado cautivar a los televidentes del Canal Caracol, con cada una de sus versiones, en donde los imitadores son los principales protagonistas. Pues, llegan a mostrar su talento al exigente jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno con el fin de avanzar dentro de la competencia y así poder convertirse en el nuevo ganador haciéndole un homenaje a su artista favorito. Sin embargo, quien terminó llevándose fuertes pullas fue Carin León quien fue catalogado como borracho en una de sus canciones.

En el más reciente capítulo del reconocido programa de canto, la música popular logró apoderarse de la noche, en donde unos de los personajes que más se destacó resultó ser Carin León. El imitador interpretó uno de los temas más reconocidos del artista mexicano como lo es ‘Mi eterno amor secreto’. Sin embargo, la serie de comentarios por parte de los jurados no se hicieron esperar, tanto así que esta situación terminó en discusión y diferentes entre César Escola y Amparo Grisales.

Luego de finalizar su presentación el artista quien no dudó en intervenir en primer lugar fue Amparo quien reiteró: “Pero él en este tema lo hace así el original, ese jincho, jincho, yo diría que si lo hace un poco chisquiado”. Ante sus declaraciones quien tampoco guardó silencio frente al tema resultó ser Escola y de manera bastante molesta, indicando que no es creíble que un imitador o cantante se arriesgue a cantar de esta manera, es decir, sin que los jurados puedan entenderle.

Por su parte, el imitador de Carin reiteró que el original sí cantaba un poco enredado. Como es costumbre las declaraciones por parte de Amparo no pararon allí: “Mire maestro yo he estudiado y escuchando este tema, él lo hace chisquiado”. En medio de la molestia Escola reiteró que cuando se cuenta un cuento hay que hacerlo bien, pidiéndole a Amparo dejarle dar sus declaraciones.

Lo cierto es que Grisales decidió agregar sus últimas declaraciones reiterando: “Carin León estaba jincho de la peda en este tema”, dejando claro que esta presentación no resultó ser una de las mejores para Carin. Sin embargo, para Grisales no resultó ser suficientes sus palabras, volviendo a intervenir indicando que mientras que se encontraban en el carro, al parecer, con el fin de compartir fuera del set, ambos llegaron al mismo acuerdo: “Yo le dije, que tipo para estar cantando como si estuviera peo, no se le entiende nada parece borracho, parece que se hubiera tomado todo el tequila”.

Finalmente, Amparo reiteró que más allá de la deficiente presentación del imitador, sus diversas declaraciones se dan hacia el artista original y su interpretación en este famoso tema.