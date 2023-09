“Su belleza es indiscutible”: Así deslumbró Margarita Rosa de Francisco en los inicios de su carrera junto a Carlos Vives

Margarita Rosa de Francisco es una actriz, escritora y cantante quien durante varios años figuró como una de las personalidades más destacadas en la esfera del entretenimiento luego de su participación en ‘Café con aroma de mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ y ‘La Caponera’. Años más tarde y gracias a su talento logró darse a conocer a nivel internacional siendo parte de diversas películas y ahora el fruto de su carrera se ve reflejado con el premio a mejor actriz por el festival de Venecia. Sin embargo, varios de sus fans no dudaron en desempolvar sus inicios en la televisión.

Luego de la serie de felicitaciones por parte de varios colegas, internautas, amigos e incluso el mismo presidente Gustavo Petro, se dio a conocer una de las primeras entrevistas que al parecer, habría dado la reconocida escritora. Causando sorpresa no solo por sus declaraciones sino también por el estilo que lucía por aquel tiempo, motivo por el cual la serie de comentarios no se hicieron esperar.

Al inicio de la entrevista Margarita se tomó el tiempo para hablar un poco de su relación con Carlos Vives, quien era su amor de aquel momento: “2002 Carlos viajando yo también, el acople famoso de una pareja que recién se casa, no es fácil vivir con una persona”. Seguidamente, la actriz reiteró que el artista no es para nada difícil e incluso su convivencia resultó bastante sencilla, alegre y no tiene problema alguno con su personalidad. En medio de este camino, el turno fue para Vives, quien reiteró que a pesar de su buen vínculo esto no significa que como cualquier otra relación tenga problemas.

“Cuando hablo corroncha a él le da mucha risa, pero solo a él”, reiteró Margarita en medio de varias risas. Momentos más tarde y ya en las mieles del amor la pareja disfrutó de un almuerzo y posteriormente, el postre una cocada. Lo cierto es que a lo largo del video Margarita no dudó en resaltar las diversas cualidades de su pareja para aquel momento, Carlos Vives, en donde las diversas tomas frente a las playas de Santa Marta.

Asimismo, la expareja se dejó ver en aquel momento en compañía de quien sería su pequeño ‘hijo’ un perro negro quien se convirtió en su mejor compañía, causando risas con cada una de sus ocurrencias: “Cualquier cosa es un acontecimiento así como un padre con su hijo y lo llevamos a todas partes”, reiteró Margarita.

Lo cierto es que la serie de comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar destacando que la belleza de Margarita resulta siendo indiscutible sin importar el paso de los años. Asimismo, no dudaron en felicitarla por su reciente logro, dejando claro que esta es más que merecido y que esperando que siga haciendo parte de diversas producciones, pues ha demostrado que la edad nunca resulta ser un impedimento para cumplir lo que se quiere.