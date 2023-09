¿Justo en la herida? Carolina Cruz reveló cómo lleva su relación con Lincoln Palomeque tras lucir más enamorada que nunca

Carolina Cruz es una presentadora, modelo y empresaria caleña quien luego de su paso por el Concurso Nacional de Belleza figuró en diversas pasarelas y también hizo parte de programas como ‘Muy buenos días’ de RCN y ‘Día a Día’ de Caracol televisión. A lo largo de este camino estuvo acompañada por su expareja Lincoln Palomeque con quien sostuvo una relación por más de 13 años y fruto de esta unión nacieron sus dos hijos, Salvador y Matías. Sin embargo, la caleña se ha dejado ver bastante enamorada de su nuevo novio Jamil Farah, dejando ver como es su relación con su expareja Lincoln.

La presentadora luego de ser la cara principal de diversas polémicas ha estado alejada de sus redes sociales, tanto así que son pocas sus apariciones para revelar detalles de su vida, situación que sí se presentaba constantemente meses atrás. En medio de este hecho, decidió realizar una dinámica de preguntas, dejando claro que una de las que más se repetía resultaba ser cómo va su noviazgo y por ende, detalles de su pareja.

Una de las preguntas que sin duda, tenía a la expectativa a sus fans, resultó ser cómo es su relación con Lincoln, pues no fueron pocos los años que estuvieron juntos y ella fue la primera en mostrar su nuevo amorío. Ante el hecho, Carolina indicó que para sorpresa de muchos, sostiene una excelente relación con el actor, dejando claro que la prioridad de ambos siempre han sido sus dos pequeños, pues durante varios años fueron el deseo de la pareja.

“Como siempre lo hemos tenido claro, supremamente bien tenemos una muy buena relación”, reiteró inicialmente la presentadora. Asimismo, confesó que esto se debe a dos principales motivos. El primero, principalmente por ellos, pues según ella, es sana y saludable el poder tener una buena relación entre ellos, pues su vínculo siempre será irrompible. El segundo motivo, como se reveló anteriormente sus dos pequeños, dejando claro que ellos son lo más importante que tienen ambos independientemente de las obligaciones que puedan a llegar a tener.

Asimismo, la caleña indicó que ambos son muy buenos padres, tanto así que suelen repartir muy bien cada uno de sus tiempos: “No hay un tema así de apretarse, de decir si no es este día y si no es esta hora, super flexibles los dos para gozárnoslos cuando queramos”.

Carolina Cruz reveló el problema que atraviesa con su fundación

Carolina inició sus declaraciones asegurando: “La no tan buena noticia es que las cosas no están fáciles para Salvador de Sueños”. Asimismo, la empresaria destacó que siempre ha sido una mujer muy sincera y transparente con sus fans, motivo por el cual esta situación no pasaba de largo, dejando claro que sacar adelante una fundación no resulta nada sencillo. Pero siempre hay un lado positivo y es poder hacer un voz a voz en donde con el fin de seguir apoyando a las familias que más lo necesitan.

“El avance de sus chiquis depende de nosotros”, reiteró la presentadora, dejando ver que tiene todas las esperanzas puestas en que esta situación se pueda transformar, pues según ella, nada le queda grande, añadiendo así los respectivos canales de comunicación para aquellas personas que desean ayudar a su fundación Salvador de Sueños.