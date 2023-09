¿Pelea casada? Jhovanoty reveló cómo está su relación con Amparo Grisales luego de ‘vaciada’ en Día a Día

Jhovanoty es uno de los humoristas más reconocidos en la esfera del entretenimiento, pues actualmente hace parte del programa ‘Día a Día’ y a la par es uno de los locutores en la emisora ‘Tropicana’. Sin embargo, sus diferentes imitaciones han traído consigo un sinfín de comentarios a lo largo de la producción del Canal Caracol, en especial por parte de ‘La Diva de la televisión colombiana’, Amparo Grisales en donde las diversas declaraciones no se hicieron esperar, pues al parecer, la actriz no estuvo muy feliz con su imitación.

Hace pocos días, Amparo estuvo de invitada a ‘Día a Día’ en donde la imitación por parte de Jhovanoty no se hizo esperar y por supuesto, la serie de comentarios por parte de Grisales no se hicieron esperar: “Usted cree que yo no lo veo, pero me dijo cuando dice que mis comentarios no están bien, me está desautorizando todos los días frente a la pantalla”. Ante las inesperadas declaraciones por parte de la actriz, el humorista se remitió a indicar que eso se trataba de una mentira.

Sin embargo, el hecho no terminó allí, pues Jhovanoty reiteró que ella era ‘pasadita’ con varios de los participantes. Además, recientemente, él decidió referirse al tema en medio de una entrevista para la ‘Revista Vea’, en donde reiteró que a pesar del tensionante momento, la integrante de ‘Yo me llamo’ tomó su imitación de la mejor manera posible, “así como se lo deberían tomar la mayoría de las personas”.

Asimismo, el famoso humorista indicó que las diversas figuras a las que imita deben entender que esto hace parte de sus shows, los cuales se realizan con el fin de entretener al público de la mejor manera posible: “Pues cuantas veces deba decir la verdad a alguien lo haré con todo el amor del mundo”, reiteró Jhovanoty.

Finalmente, el presentador de ‘Día a Día’ dejó claro que entiende que no siempre este tipo de situaciones resultando siendo cómodas, pues no es sencillo ver como alguien lo imita a partir de sus frases más icónicas o quizás, algunos hechos que han generado controversia, “No siempre la verdad es entretenida”, agregó Jhovanoty. Lo cierto es que luego del inesperado encuentro con Amparo Grisales esta situación no habría pasado a mayores, teniendo en cuenta que no es la primera vez en que imitan a ‘La Diva’ de la televisión colombiana, motivo por el cual no genera gran molestia en ella, dejando claro que no existe ningún tipo de desacuerdo o molestia entre ellos.

Jhovanoty confesó cómo es su relación con sus compañeros de Día a Día

Carolina Soto compartió una imagen en la que dejó ver que después de más de dos meses que llegar al problema por fin Jhovanoty hace parte del grupo de WhatsApp en el cual se hablan de temas, al parecer, que tendrán lugar a lo largo del programa. Además, algunos planes que armarían, teniendo en cuenta que han logrado generar un excelente vínculo tanto dentro como fuera del set.

Asimismo, en la fotografía se lee: “Querido diario. Hoy me metieron al chat de Día a Día”, siendo este el primer mensaje que escribió el famoso humorista luego de lo ocurrido. Por su parte, Carolina agregó: “Entro, sus primeras palabras”.

Sin dejar de lado, que durante uno de los capítulos del matutino y su acostumbrado discurso tras algunos chistes por parte de sus colegas Jhovanoty indicó: “Me acabaron de unir y ya me quieren sacar”. Lo cierto es que los presentadores de ‘Día a Día’ se la llevarían más que bien, como lo dejan ver a lo largo del matutino