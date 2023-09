Zulma Rey no disimuló al despedirse de Carolina Acevedo y sorprendió con su reacción inesperada en ‘MasterChef Celebrity’

Zulma Rey es una actriz que se ha ganado el cariño de los colombianos por su talento a la hora de interpretar distintos personajes para novelas, además de sorprender con su talento culinario en la competencia de ‘MasterChef Celebrity’ del Canal RCN, en donde tras llegar al top 10, fue la primera eliminada de este selecto grupo de famosos cocineros. En su despedida no faltaron las lágrimas y con su personalidad le dedicó emotivas palabras a sus compañeros quienes la acompañaron y apoyaron en cada reto, pero su mensaje a Carolina Acevedo sorprendió.

La modelo se sentía confiada con su preparación, pero para los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher no fue suficiente para entrar entre los 9 mejores cocineros, pues el más mínimo error deja por fuera de la cocina a los famosos.

En el angustiante momento en el que los chef pronunciaron el nombre de Zulma Rey, la actriz no pudo contenerse y expresó la nostalgia que sintió en el momento, por lo que entre lágrimas agradeció a los jurados por la experiencia vivida y las enseñanzas con las que se fue gracias a ellos.

Para cada uno de los participantes, para los chefs y para Claudia Bahamón, Zulma dedicó unas emotivas palabras en las que compartió mensajes de amor, cariño, amistad y agradecimiento, además de resaltar el honor que siente por haber coincidido con seres humanos talentosos, llenos de cualidades y corazones nobles detrás del reconocimiento o fama que cada uno pueda tener.

Zulma Rey y su tajante despedida con Carolina Acevedo

Si algo caracterizó a la actriz durante la competencia fue su forma de ser transparente, sincera y directa, además de su nobleza e inocencia, por lo que cuando llegó el turno para agradecer y hablar sobre la huella que Carolina Acevedo le dejó, su estado de ánimo cambió por completo y fiel a sus emociones y sentimientos no tuvo nada que agradecer, por lo que solo le dijo que nunca había logrado comprenderla.

Entre risas, Acevedo detrás de cámaras aclaró que ni ella misma se entendía, mientras que Zulma destacó que su relación con Carolina nunca fue amable, por lo que no le nacía darle un mensaje hipócrita cuando en su corazón no le nacía una palabra amigable para con ella, ya que su colega siempre le había hecho mal ambiente en la competencia. Como si no fuera poco, reveló que la excluía de los grupos y subestimaba sus habilidades en la cocina.

