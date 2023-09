Ante la mirada de los otros pasajeros, usuario de TransMilenio enfrentó a dos presuntos consumidores

Diariamente en las redes sociales se vuelve más común encontrarse con videoclips en los que se muestran algunas peleas y comportamientos reprochables realizados por algunos usuarios del Sistema Integrado de Transporte SITP y TransMilenio; muestra de esto son las más recientes imágenes que se convirtieron tendencia en TikTok, en las que se observa a una mujer y un hombre llenarse de madrazos como si no hubiera un mañana, luego de que el individuo le hiciera un reclamo a la pasajera por aparentemente realizar una actitud ilegal en el bus.

Mediante 2 videoclips compartidos por el usuario ‘RK’, se observa a tres pasajeros de un alimentador discutir de manera acalorada, luego de que uno de ellos les reclamara por el hecho de que presuntamente los otros dos se encontraban consumiendo algún tipo de licor o sustancia psicoactiva. Ante el reclamo, la fémina decidió irse de encima del sujeto que la acusaba, lanzándole palabras de alto calibre y gritándole a pulmón abierto que se callara, dejara de ser ‘sapo’; e incluso que se bajara del vehículo.

Esto le puede interesar: Reconocido influencer caleño fue agredido a botella y piedra en partido de la Selección Colombia en Barranquilla

Aunque se encontraban otros pasajeros en el automotor, e incluso un funcionario del sistema, ninguno se atrevió a inmiscuirse en la situación, dejando totalmente solo a aquel que estaba realizando el reclamo. En el duo de clips no se observa en ningún momento la llegada de algún uniformado de la Policía Nacional, hecho que fue reprochado en los comentarios, en donde además elogiaron la actitud del personaje que no se quedó callado al observar el presunto comportamiento ilegal de los usuarios que increpó.

“Apoyo a este señor si se va a meter su vicio, que lo haga en un lugar donde no falte el respeto de los demás”, “La verdad he visto mucha gente consumiendo cosas, pero ahí si la policía no hace nada”, “En TransMilenio se ve de todo, menos a la policía cuándo debe estar”, y “TransMilenio es una locura”, fueron algunas de las reacciones en la plataforma china.

No se lo puede perder: “Nunca había vivido en este nivel estrés”: Cocinero del ‘Top 10′ de MasterChef estaría por abandonar la competencia