“Me duele todo”: ‘La Liendra’ desarrolló varias enfermedades tras su pelea con Nicolás Arrieta

‘La Liendra’ les contó a sus seguidores que después de haberse enfrentado en el ring con el streamer Nicolás Arrieta ha estado desarrollando algunos síntomas curiosos, indicando que si bien son molestos, llegaron en buen momento, ya que si se presentan antes de su encuentro el resultado habría sido muy diferente.

El creador de contenido ha estado disfrutando mucho su victoria durante los últimos días, en especial luego de que las estadísticas lo pusieran como el menos favorito del encuentro. Pero contra todo pronóstico logró dar un buen espectáculo y dejar a su rival mal parado frente al público.

Y si bien el joven ha aprovechado cada oportunidad que tiene para presumir su victoria frente a Nicolás Arrieta, en especial a través de sus historias, tal parece que el encuentro le está empezando pasar factura, ya que le contó a sus seguidores que poco después de su pelea desarrolló síntomas curiosos, asegurando que antes se sentía como “un roble”.

“Antes de yo pelear, yo era un roble, se los juro (...) Yo estaba tan mentalizado a ganar que yo no permitía que me sucediera nada en el cuerpo, no dejaba que nada me impidiera entrenar, yo estaba hecho una máquina”, dijo La Liendra en una de sus historias.

Sin embargo, en el mismo clip indicó que actualmente se ha enfrentado a una serie de enfermedades y dolencias, las cuales le han aparecido justo al mismo tiempo, contando que no está pasando por un buen momento actualmente.

“Después de la pelea y después de todo, parce, fue como que mi mente volvió, y parce, tengo gripa, tengo diarrea, me duele todo, tengo acá fuegos”, dijo el colombiano.

La Liendra opina que “su mente” lo respaldaba antes del encuentro

Si bien actualmente el joven está pasando por unos días complicados con tantas dolencias, indicó que afortunadamente su “mente” lo respaldó antes del gran encuentro, ofreciéndole la teoría a sus seguidores de que, ahora que no hay presión, puede permitirse enfermarse.

“Fue como que la mente estaba tan focalizada en ganar, que cuando gané como que le bajé un poquitico”, indicó La Liendra mientras continuaba quejándose.

Sin embargo, algunos internautas no se enfocaron en sus dolencias, sino en lo “fastidioso” que está con el tema de su pelea y su victoria, indicando en las redes sociales su molestia frente a esto.

“Ojalá se lo lleve a descansar y ya no j**a más en este mundo”, “Intenso y fastidioso con el tema de que ganó. Ni orgulloso debería sentirse por lo que hizo”, “No pues, ahora te crees un héroe?” y “Toda la hpt semana con eso, solo falta el documental en Netflix. Ya busca otro contenido” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.