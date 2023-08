Dani Duke reveló cuál fue el detalle que la hizo enamorarse de ‘La Liendra’

Dani Duke dejó ver lo contenta que esta de su novio, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, publicando en sus historias un gesto que le causó mucha ternura, aprovechando también para comentar que detalles como ese fueron los que la hicieron que se enamorara de él, demostrándolo en más de una oportunidad.

La pareja de creadores de contenido pasó por varios altibajos durante los primeros meses del año, protagonizando algunos eventos polémicos que llevaron a pensar a sus seguidores que estarían a nada de terminar su relación, como una pelea en el cumpleaños de Marcela Reyes y muchos viajes que los mantenían ausentes.

Sin embargo, a partir de junio las cosas cambiaron rotundamente, ya que se mostró más interacción entre ellos, publicando más escenas románticas en el proceso, disipando así los rumores de una posible ruptura en camino.

Y tal parece que este lecho de amor sigue creciendo, ya que La Liendra aprovechó una historia para compartir lo orgulloso que estaba de su pareja tras haber alcanzado una meta importante en su carrera como empresaria, explicando cómo inició todo su sueño y lo bien que se sentía de que lo hiciera realidad.

Este gesto enterneció a Dani Duke, al punto de que no solo reposteó la historia de su novio, sino que también le dedicó un sentido mensaje en donde revelaría uno de los gestos que la hicieron enamorarse de él.

“Una de las cosas que me enamoró de él es que me acuerdo un día de que me dijo que le gusta verme triunfar y ser exitosa. Aunque no lo crean, hay muchos hombres que no les gusta ver a sus parejas ser exitosas, como que les intimida que una mujer triunfe. Pero este hombre me recuerda todos los días lo que puedo lograr”, explicó la influencer.

Dani Duke también le da mucho apoyo a La Liendra

Si bien el colombiano se siente muy feliz por todos los éxitos de su novia, brindándole su apoyo en el proceso, la empresaria suele tener los mismos gestos con él, dejando ver en más de una oportunidad que ella suele estar a su lado en momentos importantes.

Dani Duke se pudo ver al lado de su novio e incluso manejando detalles de logística y producción cuando estuvo al frente de dos grandes eventos como lo fueron ‘La Orejona’ y ‘Fútbol Stars’, además de ayudarlo con sus videos y sus streams en algunas ocasiones.

Pero no solo le brinda apoyo a La Liendra en lo profesional, sino también en otros aspectos más cotidianos, desde alentarlo en los partidos de fútbol que tiene con sus amigos hasta encaminarlo a ser más ordenado y responsable con algunos quehaceres hogareños.