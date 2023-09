¿Le quedó el gusto? ‘La Liendra’ reveló cuál será su futuro en el mundo del boxeo

‘La Liendra’ le contó a sus seguidores un poco sobre cuál será su futuro en el mundo del boxeo luego de haber ganado la contienda contra el streamer, Nicolás Arrieta, hace pocos días. También dio algunos detalles sobre cómo quedó su relación con su rival a propósito de un gesto que tuvo con él al final del evento.

Durante los últimos días, el creador de contenido ha gozado de las mieles de la victoria luego de ganarle a Arrieta tras una contienda que duró pocos minutos, sorprendiendo a muchos fanáticos del deporte quienes lo daban por perdedor.

Puede leer: “Club los mala copa”, Yina Calderón hizo una curiosa petición a Nicolás Arrieta tras su ‘cara a cara’ con La Liendra

A través de sus historias, el joven también conocido como Mauricio Gómez ha aprovechado su momento para presumir la victoria y contar varios detalles en relación a su encuentro, respondiendo muchas preguntas de sus seguidores en el proceso, entre ellas una referente a su futuro en el mundo del boxeo.

Y es que su novia, Dani Duke, le preguntó directamente quién será su próximo contrincante en una pelea, aprovechando la oportunidad para dejar entrever que, si bien no se dedicará de lleno a seguir en el ring, no descarta volver a participar en un encuentro.

“Yo ya necesito saber quién va a ser el próximo contrincante para ver cómo me preparo”, dijo La Liendra en una de sus historias, dejando la puerta abierta para un posible encuentro a futuro, más no una carrera en este deporte.

Sin embargo, en otra historia aseguró que su siguiente encuentro no sería con Nicolás Arrieta, aclarando que no se debe a que le tema, sino porque ya las cuentas quedaron saldadas y le gustaría que el streamer quedara con un mal sabor de boca por su derrota.

Lea también: Nicolás Arrieta le dio ‘palo’ a ‘La Liendra’ por monetizar con el video su primer encuentro

La Liendra explicó por qué Abrazó a Nicolás Arrieta en el evento

En esta misma sesión de preguntas, un internauta interrogó al creador de contenido en relación a por qué terminó abrazando a Nicolás Arrieta tan pronto terminó el encuentro, enfocándose en el hecho de la fuerte enemistad que hay entre ambas figuras.

Sin embargo, La Liendra contó que todo se debió al espíritu deportivo, indicando que se puso en su posición por un momento e imaginó lo mal que debió sentirse, razón por la que intentó consolarlo con un abrazo.

“Porque ese es el deporte. O sea, yo también me puse en la posición de él y yo dije: ‘¿perder? Qué pereza’ (...) Fue más como empatía. Yo sé que el man ha sido gono***a conmigo y no somos panas y no nos hablamos y me vale v***a lo que él haga, pero cuando yo gané, yo supe que él también se esforzó”, concluyó el colombiano.