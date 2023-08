“Club los mala copa”, Yina Calderón hizo una curiosa petición a Nicolás Arrieta tras su ‘cara a cara’ con La Liendra

Yina Calderón es una empresaria y exparticipante de ‘Protagonista de Novelas’, reality que la impulsó para crear contenido en sus redes sociales y por medio de sus polémicas y su producción de guaracha, crear una comunidad que la apoya en cada una de sus ocurrencias, por lo que no perdió la oportunidad de invitar a Nicolás Arrieta a emprender con ella tras su estado en su último encuentro con La Liendra.

La influenciadora aprovechó la coyuntura y según indicó, varios de sus seguidores le solicitaron su opinión sobre lo que pasó el pasado 22 de agosto entre el youtuber Nicolás Arrieta y el influenciador La Liendra.

El ‘cara a cara’ fue el abrebocas del show de boxeo del próximo viernes 1 de septiembre en el Royal Center en Bogotá. En su encuentro, Nicolás Arrieta estaba pasado de copas, por lo que Yina Calderón, que suele hacer en vivo cuando está bebiendo, logrando más titulares polémicos con su comportamiento.

Yina Calderón opinó sobre la actitud de Arrieta y Mauricio Gómez y le hizo una curiosa petición

Por medio de su cuenta de Instagram, Calderón dejó saber qué le suscitó el comportamiento de los creadores de contenido, teniendo en cuenta que ella también ha sido protagonista de escándalos que llaman la atención de los seguidores.

“Hagamos un club que se llame ‘Los mala copa’”, fue la curiosa invitación de Yina Calderón a Nicolás Arrieta, luego de mencionar que ella no lo juzga sabiendo que ella es “terrible”.

“Ustedes están que me preguntan que qué pienso de que Nicolás Arrieta llegó borracho, drogado supuestamente allá con La Liendra. La verdad, yo Yina Calderón no puedo opinar de la situación, en esta ocasión, porque yo no consumo drogas y porque yo soy re mala copa tomada. Yo la he cag*%$, la he embarrado, me he declarado, me pongo a tomar y resulto dormida en la taza del baño. O sea, yo soy re mala copa, entonces qué me voy a poner a juzgar al otro sabiendo que yo soy terrible”, mencionó.