“Nunca me creyeron”: Claudia Bahamón confesó ser víctima de acoso por un sacerdote

Claudia Bahamón es una de las presentadoras de televisión más conocidas de todo el país y una de las más queridas por los televidentes. La huilense se ha destacado en diferentes producciones bastante exitosas, siendo MasterChef una de las más conocidas. La conductora del programa de cocina que reta a los famosos a demostrar sus capacidades culinarias, se ha ganado el cariño de sus miles de seguidores, quienes no pierden la oportunidad para halagar el talento y el trabajo de Claudia como una mentora más dentro del concurso.

No obstante, la simpatía y el carisma de la presentadora no ha sido el único rasgo cautivador que tiene Claudia, sino que además su indudable belleza es una de las características que más se le elogia. Pero la comunicadora no ha estado exenta de ser víctima de acoso e incluso en medio de una entrevista con ‘Diva Rebecca’ la presentadora confesó que sufrió un caso bastante fuerte por parte de un cura en una universidad.

“[Fue] un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era re churro… re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas”, relató la presentadora.

Posteriormente, la comunicadora contó que el sacerdote terminó siendo una persona tremendamente acosadora y que muchas veces quiso denunciar su caso cuando trabajaba en la emisora de La FM, pero su denuncia no recibió la atención que merecía. Pues tal como ella contó, nunca se hizo nada frente a esto.

“Nunca me creyeron en la universidad”, dijo la presentadora. Entre las razones por las que no pudo hacer justicia se encontraba que la universidad le exigía pruebas para comprobar dicho acoso, pero que en esta época en la que no había celulares era mucho más complicado.

Según la confesión de Claudia, el acoso por parte del sacerdote era bastante fuerte: “Todo el acoso. Todo lo que te puedas imaginar”, relató la huilense en la entrevista.