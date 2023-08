“Nunca he estado en ningún closet”: Así fue como Karoll Márquez habló de su orientación sexual

Karoll Márquez es una de las figuras públicas más destacadas del momento, pues el cantante y actor fue uno de los participantes de MasterChef 2023, donde se enfrentó junto a varios colegas del medio en el concurso de cocina que prueba las habilidades culinarias de los famosos. Sin embargo, el pasado 28 de agosto, Karoll fue el eliminado tras una prueba de eliminación en la que debían incluir en sus preparaciones los frutos secos.

Sin embargo, este actor ha sido uno de los personajes que más controversiales en cuanto a su orientación sexual, el actor en la actualidad está soltero y afirmó en medio de una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje creado por Omar Vásquez, que no le gusta hacer públicas sus relaciones para mantenerlas alejadas de los comentarios y por que no lo considera necesario.

En medio del diálogo, Karoll también aprovechó para contar que le parece obsoleto cuando la gente le pregunta sobre su orientación sexual, pues asegura que él no tiene que salir de ningún lugar: “Nunca he estado metido en ningún clóset; que le quede claro a todo el mundo”, expresó el actor, asegurando que aunque no le gusta hablar de su vida privada, no quiere decir que esté escondiendo su orientación sexual.

Pero aunque su respuesta no fue contundente, y no dijo cuál es su orientación sexual, también expresó que justamente este detalle le hacía mucha gracia, pues le gustaba generar ese tipo de intriga. Además, dijo que no tenía la culpa de que las demás personas no tuvieran la sensibilidad para darse cuenta: “Para mí es muy obvio”, dijo Karoll.

Frente a esta declaración, la presentadora de la entrevista citó una frase de Juan Gabriel que decía “Lo que se ve no se pregunta”, a lo que el cantante respondió “así es”.