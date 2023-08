Claudia Bahamón cumplió uno de sus sueños gracias a un participante de ‘MasterChef Celebrity’

Claudia Bahamón le contó a sus seguidores a través de una emotiva publicación que uno de los participantes de la temporada actual de ‘MasterChef Celebrity’ la ayudó a cumplir uno de sus sueños de la infancia con un tierno gesto que tuvo. También aprovechó para ahondar más en su pasado al contar una anécdota de su niñez.

La presentadora suele mantenerse muy activa en las redes sociales, no solo para publicar detalles del reality show de cocina, sino también para compartir material en relación al medio ambiente, además de una que otra ocurrencia o anécdota, bien sea referente a ella o a su familia.

Puede leer: “Hasta Claudia se puso a favor de ellos”: Martha Isabel contó qué pasó en ‘MasterChef Colombia’

Y a propósito de esto, la modelo decidió compartir una publicación en Instagram en donde no solo lamentaba la salida de Karoll Márquez del programa culinario, sino también para comentar que fue él quien se encargó de ayudarla a cumplir uno de los sueños de su infancia, mostrando la foto que lo prueba.

La imagen en cuestión muestra al colombiano sosteniendo a Claudia Bahamón en sus brazos mientras ella posa de manera elegante como si de una coreografía artística se tratara, algo que había querido hacer durante mucho tiempo.

“El día que hicimos esta foto le pedí a Karoll que me alzara como si estuviéramos en una obra musical porque siempre había soñado con eso. Ya sé que es charro, pero así son los sueños de infancia”, escribió la presentadora en el post.

También aprovechó para dedicarle un sentido mensaje por su salida del concurso: “solo puedo decirle a Karoll que lo amo con mi alma y mi admiración es de cuál gran fan enamorada”.

Lea también: Estos son los negocios de Claudia Bahamón que le han sumado a su gran fortuna

Claudia Bahamón reveló la curiosa actividad que desarrollaba cuando era pequeña

Además de revelar que pudo cumplir su sueño de la infancia gracias a Karoll Márquez, la colombiana ahondó un poco más al respecto al confesar que desde que era pequeña era tenía una “fascinación” por los espectáculos que involucraban bailar y cantar, al punto que se ponía frente al espejo a practicar algunas coreografías.

“Siempre he tenido una fascinación con el show bailando y cantando. Desde chiquita me ponía a hacer mis coreografías frente al espejo”, contó Claudia Bahamón en su más reciente publicación.

También dejó un listado de canciones con las que solía practicar, dejando ver que su influencia provenía de artistas extranjeros: “canciones como ‘Straight up’ de Paula Abdul, ‘The sign’ de Ace of Base, ‘How do you do’ de Roxette, ‘Vogue’ de Madonna, ‘Baby one more time’ de Britney, ‘Ice ice baby’ de Vanilla Ice”.