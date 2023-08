La doble de Shakira ya facturaba en otro país antes de buscarse la ‘platica’ en Yo Me Llamo

Shakira se sorprendió con su imitadora de Yo me Llamo en su Instagram: "mejor que la original". 29 de agosto de 2023

A ‘Yo me Llamo’ llegó Shakira y causó impacto. La concursante se presentó con un traje negro, bastante parecido al que usó la Barranquillera en el show de Jimmy Fallon, interpretando el famoso tema ‘Sessions #53′ en colaboración con Bizarrap, donde le ‘tira pullas’ a su exesposo, Gerard Piqué.

La interpretación fue tan impecable, que César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, no lo podían creer. . “A mí me encanta. Estoy tan emocionada que estoy que lloro. Fue impresionante, yo te digo que Shakira te ve y no sé qué va a hacer. Shakira tiene tantas voces y con este tema cambió su voz, la maduró más y es una voz que la maneja divino”, dijo Grisales.

¿De dónde salió Shakira de ‘Yo me llamo’ 2023?

Se trata de Andrea Correa, una imitadora de Shakira que se presentó al programa ‘Yo Me Llamo’ de Caracol Televisión. La mujer es chilena y se vino a probar suerte a Colombia en el reality de televisión. Su gran parecido a la cantante barranquillera la perfiló como una de las favoritas entre el jurado. Su presentación fue tan buena, que la misma Shakira reaccionó y se mostró honrada.

Sin embargo, no es la primera vez que la imitadora de Shakira se presenta en un show de televisión. La cantante ya es bastante conocida en su país, tras haberse presentado en un reality conocido como ‘Yo soy’, que maneja un formato similar al de ‘Yo me llamo’.

“Hace 2 años fui a ‘Yo soy’ con ningún conocimiento y me arriesgué…y gracias a la oportunidad que me dio Cristian Riquelme, tomé la decisión de imitar a Shakira profesionalmente”, señaló a la imitadora en su perfil.

Aunque en su primer intento en ese reality no le fue bien, trabajó en el personaje hasta mejorarlo, para posteriormente presentarse en Colombia, donde dejó con la ‘boca abierta’ a más de uno.

Shakira se sorprendió con su imitadora de ‘Yo me llamo’