Yina Calderón confesó que quiere colaborar con un influencer que criticó en el pasado

Yina Calderón sorprendió a muchos seguidores al confesar que le gustaría hacer una inesperada colaboración con un importante influencer colombiano, dejando entrever que si bien antes le caía mal, ahora el panorama ha cambiado y le gustaría aprovechar la gran cantidad de seguidores que tiene en su haber.

La empresaria de fajas ha generado polémica en las redes sociales desde que empezó a afianzar su carrera en las plataformas digitales, aprovechando estos canales para hacer comentarios incómodos sobre algunas figuras del mundo del espectáculo digital de Colombia.

Yeferson Cossio, ‘La Jesuu’, Lina Tejeiro, Andrea Valdiri, Ana del Castillo, Aida Victoria Merlano, y por supuesto, ‘Epa Colombia’ son solo algunas de las figuras que la influencer ha tomado en cuenta a la hora de realizar malos comentarios.

Sin embargo, en el pasado también se ha pronunciado en relación a otro famoso influencer del país: Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’. A través de varios comentarios ha dejado ver que el joven no es de su agrado, e incluso comentó que llegó a vivir una mala experiencia junto a él en donde niño terminó afectado.

Pero tal parece que ahora el panorama es otro, ya que a través de sus historias de Instagram contó lo que piensa del creador de contenido actualmente, sorprendiendo al confesar que su opinión al respecto ha cambiado.

“A mí me gustaría hacer algo con La Liendra, como, no sé, un programa o algo así. Me parece que tiene buen público y por ahí que tiene gracia. Antes me parecía un flacuchento sin gracia, ahora me cae como bien”, confesó Yina Calderón, dejando entrever que esto se debe a que ahora tiene muchos más seguidores que antes y se rodea de figuras reconocidas de Colombia.

Yina Calderón ya había elogiado a La Liendra hace pocas semanas

Además de este comentario reciente, la DJ ya se había pronunciado respecto a La Liendra en ocasiones anteriores con un comentario algo más recatado, indicando que en efecto ya no le caía tan mal como antes, asegurando que lo juzgó muy mal en el pasado.

“O yo tenía una imagen que no era, o el tipo ha cambiado. Y siento que se ha vuelto como más noble, más dado. No sé, pero ya no me desagrada como me desagradaba antes”, confesó Yina Calderón en una ronda de preguntas y respuestas.