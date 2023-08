La Liendra le dio tremendo ‘manazo’ a Nicolás Arrieta frete a sus seguidores tras tirarle una Cartilla Nacho en la cara

La Liendra y Nicolás Arrieta son dos de los creadores de contenido más famosos del país, ambos jóvenes llegaron a la cima del éxito gracias a sus redes sociales por donde comparten videos sobre sus estilos de vida y algunos detalles personales como profesionales. Sin embargo, es bien sabido que la relación entre ellos no es para nada buena, tanto que ambos han propuesto solucionar sus diferencias en medio de una pelea que se trasmitirá el próximo 1 de septiembre.

Cabe recordar que las discrepancias entre ambos creadores de contenido iniciaron en octubre del 2022 donde ambos protagonizaron una pelea a través de redes sociales e incluso llegaron a decir que les gustaría arreglarse en medio de una pelea personal. “Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”, mencionó La Liendra en aquel entonces.

“Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”, fue la respuesta de Arrieta ante las pullas que el influencer paisa le hizo.

Tal fue el alcance de la pelea que los dos influenciadores coordinaron que el encuentro tendrá lugar en el Royal Center este 1 de septiembre, donde se debatirán por el título de “King of the Ring”. Durante el evento los espectadores podrán presenciar otras peleas de otros creadores de contenido como Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González.

Además de contar con varias actuaciones de artistas reconocidos como Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Kriska Peña, Jossman y Andy Rivera.

La Liendra le da cachetada a Nicolás Arrieta en medio de la presentación de su próxima pelea

Aunque la pelea se llevará a cabo el 1 de septiembre, los influenciadores se dieron el cara a cara este 22 de agosto en el Royal Center donde varios de sus seguidores pudieron apreciar el momento en el que Nicolás Arrieta se le acerca a La Liendra con una cartilla Nacho. Conocida por ser uno de los primeros libros con los que los niños aprenden a leer y escribir. Arrieta trató de “analfabeta” a su contrincante y por si fuera poco le tiro la cartilla por la cara, gesto que no fue bien recibido por la Liendra.

El influencer paisa no dudó en arremeter contra Arrieta y darle un bofetón frente a los asistentes, rápidamente los miembros del staff tuvieron que intervenir para que los dos creadores de contenido siguieran golpeándose.