¿En el final se acaban las alianzas? Zulma y Daniela Tapia berrearon hasta el cansancio por discusión en MasterChef

La temperatura en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, sigue en aumento en esta etapa final. Muestra de esto fue el desacuerdo que se presentó entre Zulma Rey y Daniela Tapia, en un reto que puso a prueba su amistad y en el cual ambas derramaron varias lágrimas por el resultado final de sus preparaciones.

El capítulo 91 del reality culinario de RCN Televisión puso en juego la creatividad de los cocineros que ya hacen parte del ‘Top Ten’ del concurso, quienes se enfrentaron nuevamente a una caja misteriosa, la cual los llevó a emparejarse para preparar en conjunto una hamburguesa que los llevara a viajar por varias partes del mundo a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier con sus sabores,

La India, era el país con el que Tapia y Rey, debían inspirarse para su preparación, decisión que para este duo de participantes las afectó en demasía, llevándolas a discutir en varias ocasiones, incluso al frente de los jurados, quienes calificaron tajantemente a su platillo titulado “No es otra hamburguesa India vegetariana”, el cual estaba compuesto por carne de res y un tradicional curry.

Ambas participantes se dijeron varias cosas frente a la cámara, tanto así que los televidentes no ocultaron su asombro al ver cómo ambas se pelearon hasta las lágrimas, tanto así que la misma Claudia Bahamón entró como intermediaria para salvar la relación amistosa de este duo de cocineras, a quienes invitó varias veces a fundirse en un abrazo.

“Yo creo que me duele tanto lo sucedido, específicamente por el hecho de que sea con ella. Si no fuera ella, no me dolería tanto, ella es la personita con la que yo me siento bien”, afirmó Daniela, quien no puedo controlar sus lagrimales ante la falta de química al cocinar con Zulma.

#MasterChefCelebrityColombia Claudia viendo la cizaña, que sembró en el plato de Zulma y Daniela. pic.twitter.com/7fikDJRcXu — OSCAR JAVIER TB (@carjatobar) September 5, 2023

Jmmm eso de Zulma y Daniela era como cuando en el colegio alguien te iba a sapearte con la profe y empiezan los 2 a llorar #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/KBt2DCdHmu — Ju-anooo (@jujuano8) September 5, 2023