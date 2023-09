¿Se reconcilió con Acevedo? Martha Isabel Bolaños reveló quién es el cocinero que más le ha sacado la ‘piedra’

Diego Sáenz, Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños, protagonizaron en el capítulo 75 de MasterChef Celebrity Colombia , una de las discusiones más acaloradas del reality culinario, por lo que desde ese momento la audiencia de RCN Televisión, ha estado pendiente de cualquier otro roce entre ellos. Pero aunque parezca mentira, Sáenz y Acevedo no son los cocineros que más canas le han sacado a la ‘pupuchurra’, y en entrevista para Publimetro Colombia, la actriz dio nombre y detalles del participante que más ‘piedronones’ le ha generado.

Aunque los roces entre estos tres cocineros, se han convertido en caldo de cultivo para la conversación digital, generando por demás cientos de memes, la caleña le afirmó al diario gratuito más grande del mundo que durante toda la competencia solo un competidor que está en el Top Ten, ha sido el causal de sus mayores enojos, pero con el que decidió hacer las pases.

Esto le puede interesar: Candidato del Partido de la U se tomó en serio la frase “hacer campaña con las uñas”; regaló decenas de manicuras

“No me parece que esté mal, pero es su forma de ser. Con Natalia Sanint tuvimos varios problemas al comienzo, después nos reconciliamos gracias a que yo la considero una competidora muy talentosa y divertida. Me sacaba mucho la ‘piedra’ porque a veces me salía con unas ‘dobles’, pero en un reto de campo hicimos las pases”, afirmó la talentosa mujer de 49 años, quien aprovechó para describir una de las virtudes que más destaca de ‘Caro’ Acevedo.

“Aunque con Carolina hay muy poca química, considero que es una participante muy transparente. A mí me gusta la gente con la que sé a qué atenerme y así yo puedo ver si me le mido a objetarle o no”, añadió Bolaños, quien además sorprendió a muchos seguidores del programa al revelar quienes son sus tres finalistas en ‘MasterChef’, si hipotéticamente ella no llegara a esta instancia.

No se lo puede perder: Margarita Rosa de Francisco arremetió contra noticieros colombianos; ahora se informa de manera digital