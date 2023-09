Margarita Rosa de Francisco arremetió contra noticieros colombianos; ahora se informa de manera digital

Ya son más de 2,5 millones de navegantes digitales los que siguen en la red social ‘X’ a la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, misma que, desde noviembre de 2022, estaba desaparecida de la plataforma de Elon Musk, pero que en las últimas semanas volvió con publicaciones cada vez más constantes, una de ellas relacionada a la nueva manera con la que ha decidido informarse de los sucesos que ocurren en Colombia, mientras ella se encuentra radicada en Miami, Estados Unidos.

“Hola” y “De todos los políticos, el que más me ha desilusionado es Dios”, fueron los trinos que realizó De Francisco el pasado 22 de agosto, fecha en la que retomó a hacer posteos en la anterior web del pajarito azul; la cual ha aprovechado en los últimos meses para compartir su opinión respecto a distintos ámbitos nacionales, como el funcionamiento de la actual administración de Gustavo Petro.

Pero uno de los temas en los que recientemente se inmiscuyó la caleña, fue en el relacionado con la llegada de los medios alternativos a la Casa de Nariño, republicando el trino del creador de contenido, Alejo Vergel, quien atacó contundentemente a los medios de comunicación tradicionales del país:

“Me alegra mucho que los lava perros de los medios tradicionales estén enfurecidos porque Presidencia ahora lleva a medios alternativos a sus eventos para informar y opinar desde los verdaderos hechos del gobierno Petro. Ya no solo van los medios vendidos a tergiversar o a inventar chismes”, afirmó Vergel, palabras que le dieron pie a la ex presentadora del ‘Desafío’, para elogiar las labores de otros canales de información a los cuales admira profundamente.

“Alejo, soy fiel seguidora de tu canal, también de Daniel Monroy y Estrato medio . Gracias por el trabajo juicioso que hacen”, y “Que no se me quede por fuera mi gritón favorito Levy Rincón, Me Dicen Wally , y todos los que me puedan recomendar”, afirmó Margarita.

