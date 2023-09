¿Más de 200 millones? Este sería el millonario sueldo que tendrían los jurados y Claudia Bahamon en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity es uno de los realities más exitosos del Canal RCN, pues a lo largo de sus cuatro temporadas ha logrado cautivar a los televidentes con cada uno de los retos que deben enfrentar los participantes, quienes en su mayoría no tienen fuertes conocimientos en gastronomía. Teniendo en cuenta que gran parte de sus carreras han estado enfocados en la actuación, las redes sociales, el humor y el canto, motivo por el cual se le medirían no solo por el aprendizaje sino también las ganancias que tendrían. Pero ellos no son los únicos, pues los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y por supuesto, Claudia Bahamon también tendrían un millonario sueldo.

Si bien, la información no ha sido confirmada, esta ha sido una de las principales dudas que se ha desatado entre los televidentes, teniendo en cuenta el alto nivel gastronómico con el que cuenta los tres jurados del reality. También Claudia, quien se ha dejado ver desde hace varios años como la cara principal del programa a pesar de residir en Estados Unidos, desde hace varios años.

Al igual que sucedió con los concursantes el encargado de revelar la que sería la cifra oficial que ganarían los jurados y la presentadora resultó ser ‘JC Televidente’. El creador de contenido indicó que por su parte Claudia Bahamón podría estar recibiendo un sueldo mensual que estaría entre los 40 y 70 millones de pesos con el fin de ser parte del reality de cocina y por ende, conducir e interactuar con los participantes.

En cuanto a los jurados de MasterChef Celebrity llegarían a ganar entre 300 y 500 millones de pesos por dar su veredicto frente a cada uno de los platos que llegan al atril. Es decir, que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier tendrían un muy buen sueldo, teniendo en cuenta que las horas de grabaciones no resultan ser nada sencillas y además, su amplia carrera dentro de la esfera gastronomía, pesa a la hora de ser parte de la televisión colombiana.

¿De cuánto es el sueldo de los participantes de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con el corto clip compartido por JC Vidente quien inició sus declaraciones asegurando que el Canal RCN solo les paga a las concursantes por hacer parte del reality. Seguidamente, el creador de contenido reiteró que si bien, el ganador logra llevarse 200 millones de pesos los otros participantes tampoco se van con las manos vacías, pues el valor que cobrarían por estar allí, estaría entre 5 millones y 20 millones de pesos.