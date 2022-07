Critican a Wally y tildan su tuit de Darío Gómez contra la policía como “desafortunado”

La muerte de Darío Gómez ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales que van desde lamentos por su partida hasta chistes o comentarios calificados por varios como ‘fuera de lugar’.

Ese fue el caso del influencer Wally, quien, después de lamentar el fallecimiento del ‘rey del despecho’ en un tuit, utilizó otro para recordar y celebrar la vez que el cantante dijo que la policía era “la autoridad más corrupta de Colombia”.

“Cómo olvidar cuándo Darío Gómez dijo que la policía era la institución más corrupta. Crack. Rey”, escribió el también periodista junto a un video en el que se ve a Darío Gómez enfrentarse a unos uniformados en una aerolínea y gritándoles “corruptos”.

Cómo olvidar cuándo Darío Gómez dijo que la policía era la institución más corrupta. Crack. Rey. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/R9tGqD02t0 — Wally. (@MeDicenWally) July 27, 2022

Si bien su publicación ha tenido gran aceptación, pues ya acumula cerca de 20.000 likes, alrededor de 500.000 reproducciones y casi 5.000 compartidos, los comentarios sí están divididos y le mostraron videos en los que el ‘rey del despecho’ se retracta.

“Señores Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, no es habitual en mí el comportamiento presentado en el aeropuerto, como humano reaccioné ante la negativa de dejarme tomar el vuelo, mis múltiples compromisos me impiden esta clase de retrasos, pero quiero manifestarles mi admiración y mi sentimiento de gratitud a los agentes que atendieron el caso… Me retracto de lo dicho públicamente”, dijo el cantante en su video.

Darío Gómez se retractó por su comportamiento con la Policía. Aquí le dejo, "ilustre" Wally. https://t.co/xsyouEliSX — Aquí los buenos y malos muchaches! (@ElCauchera) July 27, 2022

Por otro lado, los internautas también se expresaron en el trino escrito por Wally: “Politiquean hasta con la muerte de una persona”, “respete el duelo de la familia”, “qué mamera estos personajes”, “me caes bien, pero que trino tan desafortunado”, “están matando policías y tu reflejando tu bajeza”, entre otros han sido los comentarios.