“Cada vez estoy más enamorada”: Margarita Rosa de Francisco regresó a sus redes y reveló detalles de sus nuevos proyectos

Margarita Rosa de Francisco es una actriz y presentadora caleña recordada por su participación en diversas producciones como ‘El Desafío’ y ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’. Además, otros aspectos de su vida que han causado revuelo como su matrimonio con Carlos Vives y su apoyo indiscutible en la esfera política a Gustavo Petro. Sin embargo, recientemente sorprendió con sus nuevos proyectos y el anuncio que está próxima a graduarse.

Si bien, desde hace varios meses la caleña confesó que la mejor decisión que pudo tomar fue cerrar cuenta de X anteriormente Twitter debido no solo a las críticas que recibía sino también que a veces ella no podía controlar lo que por allí compartía. Sin embargo, decidió regresar confesando que siempre estuvo presente en esta red social.

Le puede gustar: “Pensé que no podía hacer nada sin estar sobrio”: Marcelo Cezán reveló su ‘oscura’ etapa de fiestas, alcohol y drogas

La famosa actriz indicó que durante algún tiempo estuvo usando un perfil falso en el que solía comentar y referirse en especial, a la política colombiana, como era de esperarse los comentarios de felicidad, críticas y dudas no se hicieron esperar por parte de sus fans. Pero, esto no fue lo único que terminó sorprendiendo a sus fans, pues compartió un nuevo video tras meses de ausencia.

A lo largo de este clip Margarita indicó que está muy feliz y agradecida con los profesores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por el apoyo que le han dado y también porque llevar a cabo esta carrera le ha permitido abrir una nueva perspectiva en su vida: “Gracias por hacerme la vida feliz, cada vez estoy más entusiasmada y enamorada de esta carrera”.

También puede leer: “Me relevaron”: Catalina Gómez de Día a Día mostró quién le quitó el ‘puesto’

Asimismo, De Francisco confesó que actualmente cursa 9 semestre de esta carrera, con toda la esperanza de poder lograrlo con su tema de tesis el cual no fue revelado. En medio de sus declaraciones tuvo que hacer una pausa para indicar: “Cholo no está muy contento”, ya que su pequeño gato no paraba de llorar, al parecer, molesto, motivo que causó risas, pues la actriz aseguró que él no estaba tan contento como ella en aquel momento.

Finalmente, la caleña resaltó que espera que esta universidad siga abierta para cada uno de sus estudiantes y los que vienen que sienten una gran pasión no solo por la filosofía sino por el resto de oferta académica con la que cuenta esta Institución.