“Si me ven, mátenme de una vez”: Levy Rincón sobre paliza a Andrés Escobar

El influenciador y youtuber Levy Rincón, salió a pronunciarse en redes sociales con respecto a la agresión que denunció haber sufrido Andrés Escobar, empresario que generó polémica en redes sociales por disparar contra manifestantes en el barrio Ciudad Jardín de Cali, durante el Paro Nacional, conducta por la cual fue imputado. El influenciador se dirigió, precisamente a las personas que constantemente lo amenazan y le desean una paliza igual a la que le dieron al ciudadano en la capital del Valle.

Recordemos que escobar estuvo involucrado recientemente en una riña en Cali que quedó grabada en un video compartido en redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres pelear en una transitada vía de esta capital, la noche del sábado 30 de julio. Andrés y otro hombre se enfrentan contra otros dos sujetos que no han sido identificados. El motivo que originó la pelea se desconoce, pero según varios medios de comunicación locales, Escobar tuvo que ser remitido a un hospital donde fue dado de alta.

Lea también: Con insulto incluido: Levy Rincón se despacha contra congresistas uribistas

Al respecto, el influenciador Levy Rincón hizo un video en su canal de YouTube, en su programa ‘Notiparaco’, hablando de este hecho y comentando jocosamente que lo “masajearon”. “Me lo han masajeado, me lo cogieron y le hicieron así en el cuellito y me le quitaron la camisa y le untaron aceite de coco y me lo mandaron relajado para la casa. Tan relajado que no se podía parar”, fueron sus palabras al comenzar a hablar sobre este hecho.

Rincón criticó el hecho de que varias figuras del Centro Democrático, como Maria Fernanda Cabal, salieran a culpar al petrismo de la golpiza que sucedió en plena vía pública. “Me incluyo en esa colada (...), ¿qué culpa tengo yo de que a este señor le dé por ir a tomar trago y buscar problema en cuanta discoteca va en Cali? (...) Ese señor tendría que estar en la cárcel”, dijo.

También le puede interesar: ¿A qué se dedicará Aberlardo De la Espriella? El abogado se retirará

Como respuesta a sus declaraciones, varias personas habrían reaccionado e incluso le habrían mandado mensajes a Rincón sugiriendo que él debería pasar por lo mismo que pasó Escobar, pero él no se quedó callado y les respondió diciendo que no le den una paliza, sino que lo maten de una vez. Como es habitual, Rincón se refirió con groserías e insultos contra estas personas, a las que también les dijo que estaba “muy viejo” para darse puños con otro “pendejo”.

“Un poco de malparidos escribiendo que ojalá me encuentren en la calle para pegarme una paliza. ¡Vayan a comer mierda! Yo estoy muy viejo para estarme dando puños con otro pendejo. Si me ven mátenme de una vez. Favor que me hacen. Ya saben pues, nada de tibiezas. ¡Gonorreas!”, fueron sus palabras.