Dekkolotera 333: una experiencia del Caribe en once canciones

‘Poquito a poco’, Daniel Esquiaqui Lecompete, mejor conocido en el género urbano como Dekko, se ha convertido en uno de los artistas de los que más se habla en Barranquilla; y no precisamente por ser una ‘Estrella porno’ o un matemático experto en el ‘12 x 3′, o por darse ‘Mala vida’, contrario a esto, se ha encargado de enaltecer desde ámbito musical a la ‘Arenosa’. Así que ‘No te vayas’ de esta página del diario gratuito más grande del mundo, ya que, inconscientemente, leíste los nombres de algunas de las canciones de su nuevo disco ‘Dekoletera 333′, del que habló recientemente en entrevista para Publimetro Colombia.

“En Barranquilla hay una riqueza cultural muy grande respecto a la música. Tú te paras en la calle y en una esquina puedes escuchar Vallenato, en la otra Salsa, más adelante Champeta y al fondo Cumbia; todo eso que tú escuchas te retumba por mucho tiempo en la cabeza y se convierte en tu crianza musical”, afirmó el joven cantante de 23 años, que con orgullo lleva plasmado en su cuello el nombre de su nueva copilación discográfica, la cual desde la portada está inspirada en la tierra que lo vio crecer y en la que también están inmersas algunas historias sentimentales que vivió o presenció en la capital del Atlántico.

“La portada del álbum la dibujé yo, y está inspirada en ‘Bocas de Ceniza’, es la parte en donde el río Magdalena se junta con el mar. Ya que como artistas representamos la bandera a nivel global, quería que un pedazo de la costa quedara plasmado en ese arte. La imaginación es un mundo muy grande, uno puede sacarle una canción a lo que sea, siempre estoy pensando en componer; si escuchó a alguien que me dice una frase contundente en una conversación en la que estemos hablando de algo sentimental, la anotó inmediatamente”, enfatizó ‘Dekkito’ quien busca con sus nuevos 11 temas, abrirle el camino a la nueva ola de artistas urbanos del Caribe.

“Viene una época muy bonita para la costa respecto a la música, les recomiendo escuchar a Héctor Nazza, Hámilton, Lil Brayan; hay un montón de artistas que la están rompiendo, pero que no han salido de sus ciudades y creo que a medida que nosotros vayamos saliendo las disqueras van a mirar sus proyectos y les van a brindar apoyo”, afirmó.

Es tal el reconocimiento que ha alcanzado en su carrera, que, incluso, se ha convertido en uno de los cantantes predilectos en la Selección Colombia, ambientando con sus ritmos el camerino en los distintos partidos que enfrenta el combinado nacional, hecho que lo llevo a f orjar una gran amistad con el delantero del Liverpool, Luis Díaz: “‘Luchito’ es una buena persona, un ‘man’ muy humilde y aparte le encanta la música. Tuve la oportunidad de estar en su casa luego del mundial, escribimos una canción que se llama ‘Maldiva’, inspirada en una salida vacacional que él quería hacer con su esposa a este paradisiaco destino asiático”, añadió.

Pero no solo el reguetón y el fútbol han influido en la vida de Esquiaqui, ya que como es bien conocido por sus millones de seguidores en las redes sociales, es un apasionado por el Vallenato, y varios de sus covers de canciones de Kaleth Morales, se han convertido en tendencia en el mundo digital, por lo que muchos de sus fans están a la espera de una sorpresa en sus próximos lanzamientos, hecho del que nos dio un pequeño abrebocas: “Como en el Vallenato, pueden encontrar cualquier situación por la que esté pasando en su vida sentimental allí, yo soy una persona del común, al igual que ustedes. He escrito dos vallenatos, que no han salido y me codeó mucho más con los artistas vallenatos que con los de reguetón”, concluyó.

‘Dekkoletera 333′, ya está disponible en las principales plataformas de streaming, y temas como ‘El cielo se me cayó’, ‘La que yo amo’, ‘Byemalandra, y ‘Ula Ula’, ya cuentan con video oficial, el cual está posteado en su canal oficial de YouTube. Este trabajo es un viaje al sentir caribeño, en donde el barranquillero hace homenaje a la pluralidad de su tierra con sus letras y ritmos, a los que definió como “auténticos”.

