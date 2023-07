“¿Ya no vivirán con ella?” Laura Acuña desató dudas con respecto al futuro de sus hijos luego de sentido mensaje

Laura Acuña es una abogada, modelo y presentadora colombiana que desde muy corta edad dejó su ciudad natal, Bucaramanga con el fin de llegar a la televisión. Aunque no fue fácil llegó a ser parte de ‘Noticias RCN’, ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’, entre otros. Además, logró cumplir otro de sus más grandes sueños el convertirse en madre de sus dos hijos, Helena y Nicolás.

Si bien, desde hace varios días la presentadora se mostró emocionada compartiendo con sus hijos Helena y Nicolás de las que sería unas cortas vacaciones. Sin embargo, la terminación de estas dejaron triste a Acuña, pues al parecer, tuvo que separarse de los menores.

Y es que desde hace varios meses se rumora que Laura se separó de su esposo Rodrigo Kling luego de más de años juntos y luchar por construir una familia, teniendo en cuenta que la presentadora durante casi cuatro años buscó quedar en embarazo. Ante esta situación, se asegura que ambos llevan vidas muy aparte y en esta ocasión el turno fue de Rodrigo para poder pasar tiempo con sus pequeños.

Rodrigo, al parecer estaría residiendo en los Estados Unidos, pero Laura no habría querido que sus hijos viajaran solos, organizando sus otros proyectos para pasar unos días con ellos en este país antes de que se quedaran con su padre. La presentadora compartió lo difícil que fue este momento, pero recordó los mejores momentos que tuvo con ellos instantes antes.

Acuña compartió una serie de imágenes, unas de ellos donde su hija mayor Helena fue la fotógrafa, en otra de estas resaltó que la serie de lugares visitados le ha permitido abrir un poco más la mente de sus hijos, pues estuvieron en algunos museos, sitios al aire libre y también poder disfrutar de algunas comidas. Sin embargo, lo más difícil, según ella, fue la despedida: “Gracias Dios por regalarme estos momentos con ellos… En realidad. Gracias por ellos. Donde sea me hacen muy feliz”.

Y es que no solo fueron sus palabras, también compartió una foto con los ojos llenos de lágrimas. Ante el hecho los comentarios por parte de sus seguidores sobre las dudas sobre la relación con sus hijos no faltaron entre los que se leen: “¿Ya no vive con sus hijos?”, “Compartir hijos es terrible y te entiendo tanto”, “¿Cómo así la despedida, se fueron a pasar vacaciones con el papá?”

Precisamente, todo indicaría que Rodrigo acordó con la presentadora pasar tiempo de calidad con sus hijos, teniendo en cuenta que hace poco en el cumpleaños de Nicolás, el hombre brilló por su ausencia. Desde hace varios meses, al parecer, no ha tenido la oportunidad de compartir con los menores por diversos proyectos en los que se encuentra y para no intervenir en el calendario escolar de sus hijos. Cabe resaltar, que a Acuña le han preguntado varias veces por su matrimonio, pero ella ha decidido evadir cualquier tipo de duda al respecto.

¿Quién es Rodrigo Kling, esposo de Laura Acuña?

Rodrigo Kling es un empresario, especialmente enfocado en la joyería quien se casó con Acuña en Miami el 30 de mayo de 2010. Si bien, los primeros años de su matrimonio decidieron enfocarse en sus proyectos meses más tarde, decidieron intentar tener hijos. Sin embargo, luego de varios intentos y al notar que habían pasado casi 4 años desde el primer proceso, optaron por no enfocar toda su energía allí.

Más tarde llegó su primera hija Helena, quien se convirtió en la prioridad para ambos debido a que el sueño de ser padres seguía intacto. Asimismo, resaltaron que ella fue un milagro, luego de una perdida llegó su segundo hijo Nicolás con quienes completaron su familia. Sin embargo, desde hace varios meses se especula una separación entre ellos a pesar de que Acuña insiste en no referirse al tema.