“Terrible que no estén con el papá”: Laura Acuña celebró por lo alto el cumpleaños de su hijo y las críticas no faltaron

Laura Acuña es una presentadora bumanguesa quien se dio a conocer producciones como noticias RCN, ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’ y actualmente busca atraer al público con su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’.

La presentadora además, de estar en la pantalla grande no deja de lado su participación en redes sociales. Si bien, no suele ser muy activa si busca compartir aquellos momentos más especiales, por supuesto, la celebración de cumpleaños de sus dos hijos Helena y Nicolás no han pasado desapercibidos.

El turno en esta ocasión fue para Nicolás quien celebró sus 5 años. En medio de esta fecha, Acuña decidió organizarle una fiesta temática en donde Mario Bros, resultó siendo la temática elegida, la cual estuvo acompañada de globos, postres, stands, afiches, entre otros. El pequeño también personificó a Mario mientras que su hermana Helena lució un vestido rosa que simboliza a la princesa Peach.

Y es que además de la excéntrica decoración fueron varios los invitados entre familia y amigos. Sin embargo, quien brilló por su ausencia fue el papá de los menores Rodrigo Kling, pues desde hace varios meses la pareja no se ha dejado ver junta, pero Acuña no ha revelado su estado sentimental actual.

Como era de esperarse los comentarios por parte de los seguidores de la presentadora no faltaron teniendo en cuenta el papel que según ellos, representa un papá durante los primeros años de vida: “Muy lindos, pero me parece terrible que nunca compartan con el padre”.”Nico es hermoso falta papá en la foto. “Se inmortalizan recuerdos, por eso falta el papá”.

Lo cierto es que a pesar de las críticas que la presentadora pudo llegar a recibir, en varias ocasiones ha reiterado que lo importante para ella resultan ser sus hijos, en que estén bien y puedan crecer a su lado y de la mejor manera posible.

¿Quién es Rodrigo Kling, esposo de Laura Acuña?

Rodrigo Kling es un empresario, especialmente enfocado en la joyería quien se casó con Acuña en Miami el 30 de mayo de 2010. Si bien, los primeros años de su matrimonio decidieron enfocarse en sus proyectos meses más tarde, decidieron intentar tener hijos. Sin embargo, luego de varios intentos y al notar que habían pasado casi 4 años desde el primer proceso, optaron por no enfocar toda su energía allí.

Más tarde llegó su primera hija Helena, quien se convirtió en la prioridad para ambos debido a que el sueño de ser padres seguía intacto. Asimismo, resaltaron que ella fue un milagro, luego de una perdida llegó su segundo hijo Nicolás con quienes completaron su familia. Sin embargo, desde hace varios meses se especula una separación entre ellos a pesar de que Acuña insiste en no referirse al tema.