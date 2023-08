¿Se arrepintieron? Laura Acuña regresó a la televisión luego de sentida despedida de famoso programa hace varios meses

Laura Acuña es una abogada, presentadora y modelo colombiana quien desde hace varios años se ha destacado en producciones como ‘Muy buenos días’, ‘La Voz’y ‘Sábados felices’. Actualmente, la bumanguesa busca seguir dándose a conocer a partir de su propio programa ‘La Sala de Laura Acuña’.

La bumanguesa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios detalles de su vida y por supuesto, cada uno de los invitados que tiene en su sala, sin embargo, en esta ocasión tomó por sorpresa a sus fans por su regresa a icónico programa del canal Caracol.

Acuña en medio de la emoción no dudó en compartir el hecho a través de sus redes sociales en donde se llevó varios halagos por parte de sus seguidores, siendo recibida más que bien por parte de los televidentes. El primero en confirmar la noticia fue Humberto Rodríguez, mejor conocido como ‘El Gato’ quien aseguró: “Mi Laura eres lo máximo”, acompañada de una imagen de ambos abrazados y bastante sonrientes.

Horas más tarde quien no dudó en referirse al tema, por supuesto, fue la presentadora quien no dudó en compartir la misma imagen, destacando las emociones que trajo consigo su regreso nuevamente al programa insignia del canal Caracol ‘Sábados felices’. Asimismo, Acuña reiteró: “Soy muy feliz de que me reciban con tanto amor siempre”.

La presentadora actualmente está a cargo de la sección ‘Mejor de los mejores’ y aprovechó para invitar a sus fans para que no se pierdan de su presencia y por ende, espacio dentro del programa de humor. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no se hicieron esperar destacando su belleza, pero también indagando sobre los motivos por los que decidió dejar RCN y unirse a algunos de los programas de canal Caracol.

¿Por qué salió Laura Acuña de Sábados felices hace varios meses?

Hace más de un año Acuña sorprendió con su llegada al programa de humor en donde era la encargada de presentar ‘Batalla entre humoristas’, que tuvo como fin enfrentar a los diversos comediantes y así poder elegir quien se llevará el premio de 100 millones. Sin embargo, ella no fue la única que hizo parte de esta, pues también se vieron reconocidas caras como Marcela Carvajal y Daniel Samper, quien fueron los jurados.

Tiempo más tarde, la triste e inesperada despedida se dio en donde no dudó en dedicar algunas palabras, para aquel momento la presentadora reiteró: “Ya casi se acaba esta experiencia maravillosa para mí. GRACIAS a todo el equipo de @sabadosfelices por recibirme de la manera más amorosa y amable, gracias por permitirme disfrutarlos y disfrutar de todo su talento”.