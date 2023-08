‘Epa Colombia’ le pidió a Yina Calderón ser la madrina de su bebé y así reaccionó la DJ

Yina Calderón le contó a sus seguidores que vivió un evento inesperado hace pocas horas: ‘Epa Colombia’ le pidió que fuera la madrina de su futuro bebé, aparentemente dejando a un lado todo rastro de su larga enemistad. Pero la DJ no se quedó callada y le respondió contundentemente.

El par de figuras de las redes sociales ha protagonizado una serie de escenas polémicas y conflictivas a través de las plataformas digitales, criticando varios aspectos de cada una, desde sus negocios, su reputación, su apariencia y otros detalles más personales que van desde sus relaciones hasta la forma en la que hablan.

La rivalidad entre ambas se ha hecho evidente con una gran cantidad de insultos y hasta amenazas que han hecho que las dos se consideren enemigas, tanto en lo laboral como en lo personal.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Yina Calderón reveló en una breve historia de Instagram que a través de una sesión en vivo Epa Colombia le hizo una inesperada petición: que fuera la madrina de su futuro hijo.

Debido al pasado que hay entre ambas y por la actitud desinhibida de la empresaria, aprovechó la historia para revelar con todo detalle qué opinaba respecto a esta propuesta, dejando claro que la rechazaría rotundamente.

“Que madrina ni que hijue***s. Acabo de hacer un en vivo con Epa Colombia, que ‘amiga’, que ‘amiga’. Que si yo quiero ser la madrina ni que hijuep***s. Es que a mí no se me olvida cuántas veces me trató mal, bebés. A mí no se me olvida, ni parientes somos. Lo mismo a mí me da esa gono***a”, dijo contundentemente la DJ.

A diferencia de Yina Calderón, Epa Colombia va en serio con la idea de ser mamá

Si bien Yina Calderón ha revelado en varias ocasiones que de momento no quiere tener bebés y que quiere aprovechar su juventud al máximo para hacer todo lo que ella quiera, en el caso de Epa Colombia es diferente, ya que desde hace varios meses confesó que anhela formar su propia familia.

Pero no solo se quedó en un anhelo, ya que ha publicado varios avances sobre su proceso para convertirse en mamá, desde visitas con el ginecólogo hasta cómo se aplica todo tipo de tratamientos para que su cuerpo esté en la condición adecuada para poder quedar embarazada.

En muchas historias ha contado que planea quedar embarazada a través de un costoso proceso de inseminación artificial con donantes de esperma de Estados Unidos, revelando también que ha estado muy juiciosa con sus gastos y con el tratamiento que esto amerita para poder cumplir con su meta este mismo año.