‘Epa Colombia’ pidió refugio después del temblor y así respondieron sus seguidores

‘Epa Colombia’ quedó muy afectada por el temblor que se sintió en gran parte del territorio

colombiano el pasado 17 de agosto, conmocionando a más de un ciudadano en el proceso. Y la empresaria no fue la excepción, a tal punto que le pidió sugerencias de refugios a sus seguidores por lo asustada que estaba. Pero se llevó una inesperada respuesta.

La joven se ha mantenido muy activa en las redes sociales durante estos últimos meses, aunque más allá de generar contenido de entretenimiento como solía hacer en el pasado, ahora las usa para impulsar sus negocios y orientarlas más a su faceta laboral, tal y como indicó a principios de este año.

Sin embargo, con cierta frecuencia publica algunas historias para informar a sus seguidores de otros detalles relacionados con su vida privada, desde rondas de preguntas y respuestas hasta actualizarlos en su proceso para convertirse en mamá.

Y a propósito del temblor que hubo el pasado 17 de agosto, Epa Colombia decidió pronunciarse al respecto, dejando ver cuál fue su reacción ante este suceso: mucho miedo y pánico. Sin embargo, a pocos minutos del suceso se tomó la molestia de consultar el estado de algunos vecinos del edificio donde vive.

Pero tal parece que esta sensación de incertidumbre no desapareció muy rápido, ya que después del temblor se mostró nerviosa por lo ocurrido, indicando que no se sentía segura en su apartamento

“Vuelve a temblar y yo no me quedo en esta casa. Se lo juro que yo no me quedo en esta casa, yo salgo corriendo de esta casa. Yo no sé para dónde me voy a ir, pero me voy de acá, ma***a, te lo juro”, dijo la colombiana mientras escribió en la historia: “¿Dónde me quedo? Tengo mucho miedo”.

Epa Colombia pidió refugio, pero terminó con una respuesta incómoda

A propósito de la pregunta que hizo en su historia anterior, tal parece que algunos de sus seguidores le sugirieron algunas alternativas en relación a dónde podía quedarse si se sentía temerosa por una réplica del temblor.

Sin embargo, una de las opciones que le ofrecieron no pareció ser del agrado de la empresaria, ya que reveló que varios seguidores le ofrecieron quedarse con Yina Calderón, la DJcon quien tiene una fuerte enemistad.

“La gente es como loca, amor. Que dizque coja para que Yina. No, si Yina me odia”, le dijo Epa Colombia a su novia entre risas.