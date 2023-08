¿Oficialmente embarazada? Epa Colombia habría confirmado su proceso de gestación luego de un largo tratamiento

Daneidy Barrera mejor conocida como Epa Colombia es una empresaria e influencer quien ha logrado darse a conocer desde hace varios años luego de la viralización de un video en apoyo a la Selección Colombia. Sin embargo, años más tarde quiso sacar a su familia adelante a partir de la venta y fabricación de productos capilares en especial, las keratinas, ahora busca llevar a cabo otro de sus sueños como lo es convertirse en madre.

Si bien, desde hace varios meses ha relatado que su sueño al igual que el de su pareja es tener un hijo motivo por el cual han estado llevando a cabo procesos de inseminación con el fin de poder elegir el sexo y cómo quieren que luzca su primera hija juntas.

Hace poco durante una entrevista con Eva Rey la empresaria resaltó que aún no estaba embarazada, pero este ha sido un proceso tedioso, pero que en cualquier momento podría darle la feliz noticia a sus seguidores. Daneidy en los últimos días venía presentando fuertes síntomas de gripa, motivo por el cual llevó a cabo diversos remedios caseros con el fin de poder recuperarse en pocos días.

Sin embargo, hace pocas horas desató dudas entre sus fans quienes no pasaron por alto, algunas situaciones. Pues, en medio de su auto presentó fuertes náuseas, tanto así que su pareja tuvo que pasarle una bolsa en donde expulsó todo lo que había comido. Ante el hecho ‘Epa Colombia’ indicó que se sentía muy mal, que no estaba bien. Ante el hecho, Karol indicó: “Creo que no fue la comida, ni la gripa porque a ti ya te había pasado”.

Como era de esperarse, sus seguidores automáticamente relacionaron esta situación con su proceso para quedar en embarazo, indicando que todos los síntomas que ha presentado se dan durante un proceso de gestación asegurando que ya estaba en la espera de su primer hijo, pues la creadora de contenido resaltó que se siente muy rara, extraña con su cuerpo.

Lo cierto es que hasta el momento no ha confirmado o desmentido su embarazo, pero sus seguidores están a la expectativa porque este se dio en los próximos días.

Epa Colombia los millonarios de su Penthouse

Daneidy mostró uno de sus espacios como lo fue su cocina, acompañadas de las flores que según ella, le regaló su pareja Karol Samantha, esta cuenta con horno microondas, una nevera bastante grande y también el poco mercado que aún tenía en medio de esta. Al llegar a la sala resaltó uno de los accesorios más caros que posee en su apartamento el cual se trata de unas mariposas de algunos colores: “En la relación con Karol siempre me mandaba una mariposita azul”.

Asimismo, la empresaria dejó claro que este cuadro también lo posee Karol G, dejando claro que le valió una muy alta suma de dinero. Otro de los cuadros que también se destacan son unas alas en color dorado las cuales simbolizan el ave fénix y no habría sido poco el valor pagado.