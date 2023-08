Yina Calderón reveló todo lo que pasó entre ella y Nico Hernández: “Me lo chupé, lo acepto”

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más conocidas y controversiales de toda Colombia. La joven huilense es recordada por haber participado en el programa de RCN conocido como Protagonistas de Nuestra Tele, desde su participación en el reality Yina no ha dejado de dar de qué hablar en las redes sociales y en los diferentes medios de comunicación.

La vida de la influenciadora ha sido el gran interés no solo para sus seguidores, sino también paras sus detractores, que no dudan en criticar cada una de sus publicaciones. Adicionalmente, Yina ha estado en el ojo del huracán por las diferentes ocasiones en las que ha protagonizado fuertes peleas con otras figuras públicas.

Sin lugar a dudas, Yina Calderon ha sabido llamar la atención en las redes sociales con cada una de sus revelaciones y una de las más recientes tuvo que ver con Nico Hernández, el joven cantante de música popular, con quien al parecer tendrían un pasado en común. La creadora de contenido realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde uno de sus seguidores le preguntó acerca del joven artista.

Yina Calderón reveló lo que pasó entre ella y Nico Hernández

Por medio de sus historias de Instagram la huilense contestó a una de las preguntas que decía “¿Fusita novia de Nico Hernández?”. Al parecer esta es una de las preguntas más frecuentes que recibe la creadora de contenido en sus plataformas digitales y ante tanta intensidad ella decidió revelar lo que había pasado entre ella y el intérprete de música popular.

Cabe mencionar que Nico Hernández se hizo famoso luego de presentarse en ‘La Voz Kids’ en el 2016 y luego participar en el programa de ‘A Otro Nivel’ donde dio muestra de su talento como cantante. Sin embargo, su momento cumbre llegó cuando su cover de la canción ‘El Malo’ en música regional se hiciera viral.

Tanto así que llegó a oídos de Pipe Bueno con quien lanzó una colaboración titulada como ‘Una Noche’. No obstante, el detalle de que hubiera compartido alguno de sus momentos junto a Yina Calderón hizo que miles de fanáticos se preguntaran si alguna vez hubo un noviazgo entre los dos.

Ante esta incógnita, Yina Calderón respondió por medio de sus historias que “¿Cómo les explicó?. No, no solo salimos dos veces y una vez salimos a tierra caliente. Pero, yo le di sus picos, yo me lo chupé, lo acepto”, confesó la influenciadora.

“En ese momento el chico estaba separado de su novia, ahora tiene mujer. Pero sí, alguna vez le di los picos, pero un pico, ¿qué tiene que ver un pico?”, expresó Yina.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que “me parece supertalentoso, merece muchas cosas buenas porque es un pelao supremamente buena gente”, concluyó la Dj de guaracha