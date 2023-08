A mano armada y sin respeto: así robaron al padre ‘Chucho’, le hurtaron casi 60 millones

Jesús Hernán Orjuela, es un párroco bastante famoso que los medios de comunicación y las redes sociales conocen como el padre ‘Chucho’, el presbítero se ha encargado de oficiar eucaristías en la iglesia de Castilla al suroccidente de Bogotá. Es justo en este mismo sector que el padre ha denunciado varios atracos de los que ha sido víctima y los cuales han afectado a su iglesia.

El párroco aseguró en medio de una entrevista para el programa de ‘La Red’ que en los últimos meses su iglesia ha sufrido varios hurtos por parte de delincuentes, el cura además dijo que pese a que denunció los hechos ante las autoridades, la cifra de las pérdidas ha ascendido a cerca de los 60 millones de pesos.

Desde hace ya varios años el padre ‘Chucho’ es conocido por miles de feligreses, quienes además ven sus misas y sus sermones por medio de su canal de YouTube, tanta ha sido la fama que ha despertado el presbítero que incluso ha participado en varios programas de televisión.

Sin embargo, ser una figura pública también le ha traído varios problemas pues los delincuentes lo han visitado en varias ocasiones para robarlo. Según el relato del religioso sufrió un asalto a mano armada cuando unos sujetos en motocicleta los intimidaron: “Una moto entró con arma y todos fuimos atrás porque qué hacemos más. A una de nuestras secretarias la golpearon. Nos robaron dineros, celulares…”, relató el cura al programa del canal Caracol.

“No les importa que sea una iglesia, no le tienen miedo ni a Dios ni a nadie. Lo que más me ha dolido fue que me robaron el cáliz, un regalo especial de mis papás para celebrar la Eucaristía; era un sentimiento de gratitud con Dios. Se robaron algo que le pertenece a Dios”, puntualizó.

El religioso también dijo que cada que termina las misas debe cerrar el templo casi que de inmediato, porque los delincuentes se acercan para hurtar a los feligreses o a él mismo.