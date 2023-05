Yina Calderón se fue a buscar al padre ‘Chucho’ para que la ayude a enfrentar a demonio sexual

La creadora de contenido huilense Yina Calderón, reconocida en el mundo de las redes sociales por su labor como DJ de guaracha y su polémico comportamiento, sorprendió recientemente a sus seguidores al contarles una experiencia paranormal que viene sufriendo hace ya varios meses, y que según ella, solo puede ser solucionada con ayuda divina.

Calderón, que recientemente anunció el lanzamiento de su nueva canción, la cual mezcla el género guaracha con los corridos tumbados, dio a conocer recientemente en sus redes sociales que está en búsqueda del padre ‘Chucho’ para que la ayude a enfrentar a un espíritu que la atormenta a la hora de dormir.

Puede leer: ¿Salió perdiendo? Mujer fue agredida por extranjera en TransMilenio y la tildan de xenófoba en redes

Yina Calderón asegura que está siendo atacada por un Íncubo

La creadora de contenido asegura que está siendo atacada por un espíritu demoniaco conocido como Íncubo, el cual acorde a un artículo del sitio web ‘Muy Interesante’ se caracteriza por buscar relaciones sexuales con mujeres dormidas, mismo que se puede manifestar en forma femenina y atacar a los hombres, en este caso su nombre se conoce como Súcubo.

“Esta cosa que se me sube me empieza a manosear. Cuando me pasa me pongo a orar”, manifestó recientemente la influenciadora, quien además teme por su vida, “Hay gente que no ha despertado de esas cosas”, enfatizó.

Para dar solución a su problema, Calderón se dio a la tarea de contactar al padre Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre ‘Chucho’ quien dirigió un programa de televisión en el canal RCN, llamado ‘Cura para el alma’.

“Nosotros hemos escuchado que el ‘Padre Chucho’ saca espíritus. Me da miedo acostarme a dormir. Estamos buscando ayuda profesional”, aseguró Yina Calderón recientemente, misma que se encuentra muy preocupada por la situación que enfrenta y que no la deja conciliar el sueño.

Le puede interesar: Un colombiano no se vara: Con este curioso método están preparando aguapanela afectados por cortes de gas