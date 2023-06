Valentina Lizcano contó que RCN la rechazó por pelearse con el padre ‘Chucho’: “Volver a que me contrataran fue durísimo” ig: Valentina Lizcano

Valentina Lizcano es una actriz colombiana recordada por su participación en varias producciones como Aquí no hay quien viva, Los Victorinos o La reina del flow. Sin embargo, recientemente la artista ha dado mucho de qué hablar luego de contara en medio de una entrevista con Lo Sé Todo que su carrera se vio bastante afectada luego de que tuviera una fuerte discusión con el padre ‘Chucho’.

Le puede interesar: ¿Por diferencias políticas?: Actores que desaparecieron de las pantallas colombianas

Según la confesión de la actriz, el altercado habría sucedido hace ya varios años, no obstante esto le habría significado bastantes consecuencias negativas con el canal RCN pues la rechazaron en varias oportunidades. Lizcano contó que tales fueron las asperezas que ella dejó de presentarse a varios castings en varias producciones del canal, las cuales tardaron años en dejar de cobrar factura en su profesión.

Le ouede interesar: ¿Motivos internos? Esta sería la poderosa razón por la que Benjamin Lemus falleció en la exitosa novela Ana de nadie

La actriz siempre ha sido bastante sincera sobre sus conflictos y reconoció que estos son los que le han permitido madurar y crecer, tanto que ahora las considera como parte de las enseñanzas de la vida: “Ser mujer en este medio es complicado, ha sido duro mantenerme siendo fiel a mí misma, a mis creencias y respetando cada etapa de mi vida. He pasado por todas las etapas frente a las cámaras, desde los 17 años estoy frente a las cámaras y he cometido errores, gracias a Dios no había redes sociales en ese momento”, dijo Lizcano.

Valentina Lizcano y la fuerte pelea con el padre ‘Chucho’

La actriz contó que el disgustó ocurrió cuando ella tenía cerca de 24 años y que para ese momento ella bebía bastante licor, pues mencionó que para nadie era un secreto que ella hubiera tenido problemas con el alcohol.

Le puede interesar: “Recuperando forma”: Daniel Arenas mostró la mejoría que ha tenido luego de algunas complicaciones de salud

También contó que en algún momento esto la llevo a tener malos comportamientos y ejemplo de ello fue cuando en medio de un evento en los llanos, en el que también estaba el sacerdote: “Él tuvo una actitud, en un encuentro que tuvimos en los llanos, creo que yo tenía 24 años. En esa época tomaba y, para la gente no es secreto, tuve problemas con las drogas, me molesté muchísimo”, dijo la actriz.

Además relato que el comportamiento del padre hacia algunos niños hizo que ella estallara de furia y le reclamó al religioso “Creo que tenía el derecho y el deber de hacerle el reclamo, porque no me gustó la actitud que tuvo con unos niños, pero lo hice de mala manera”, confesó Lizcano.