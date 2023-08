“Yo sí lo vi y hablamos”: Valeria Duque por fin rompió el silencio y contó lo que pasó con Rauw Alejandro

Valeria Duque ha sido tendencia desde hace varios días luego de que se conociera la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía, en la que la modelo paisa terminó involucrada tras los rumores de que ella habría sido la amante del cantante, con la que le fue infiel a Rosalía. Cabe mencionar que este rumor se originó luego de que una usuaria en Twitter compartiera un hilo difundiendo que la modelo y el cantante se habrían visto en un concierto en México y que allí habría sucedido la presunta infidelidad.

Sin embargo, a esta polémica se le sumó otra modelo conocida como Laura Sánchez y que al parecer habría amiga cercana de Valeria, por lo que sabía del encuentro con el cantante y fue por ella que se conoció el incidente. No obstante, tanto Rosalía como Rauw desmintieron que su ruptura se debiera a un engaño, pues así lo expresaron en sus comunicados.

No obstante, sin importar las declaraciones de los dos artistas a Valeria las redes sociales la convirtieron en un tema de conversación y fue la protagonista de varios titulares en diferentes medios de comunicación, tanto que la modelo tuvo que privatizar su perfil de Instagram por algunos días.

Valeria contó la verdad de su encuentro con Rauw Alejandro

Tras la polémica que se generó, Valeria aseguró que estaría llevando acciones legales para restablecer su buen nombre y para ello contrato a la firma del famoso abogado Alejandro de la Espriella. Sin embargo, la modelo decidió contar la verdad de los hechos en medio de una entrevista con el programa de chismes de La Red.

La modelo relató los detalles sobre la noche del concierto en la que vio al cantante: “A mí también me encanta bailar y todo el tiempo he bailado su música. Estuve estudiando en México actuación y allí Rauw [Alejandro]se presentaba. Tengo allá muchos amigos y amigas y me conseguí la boleta. Yo fui al concierto con mi amiga”, dijo.

“En México hubo un evento en el que habían demasiadas personas, entre ellos amigos míos. Allá fue él con su equipo, sus bailarines… Yo sí lo vi y hablamos unos minutos porque había mucha gente, y ya”, concluyó.