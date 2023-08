“Esperamos el cambio que nos prometieron”: Epa Colombia está preocupada por la gestión de Gustavo Petro

Daneidy Barrera, más conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, ha causado la intriga de muchos luego de que ella afirmara que el expresidente Álvaro Uribe la había invitado a ir a su finca en Antioquia, pero que ella habría negado la invitación. En medio de una entrevista con Eva Rey, en el programa de Desnúdate con Eva, la periodista le indagó por la relación que la creadora de contenido tenía con el expresidente teniendo en cuenta que en el 2022, Barrera había grabado un video junto a Uribe hablando de sus keratinas.

Dicho video le trajo un escándalo a la influenciadora que dijo haber perdido más de 300 mil seguidores por dicha publicación con el expresidente y además aseguró que no pensaba volverlo a ver, pues no quería un nuevo escándalo: “No, muchas gracias, otro escándalo no… Me dieron demasiado duro por la foto pasada con Uribe. Perdí casi 300 mil seguidores y la gente afuera me decía ‘Epaparaca’, me decían de todo”, enfatizó.

Pero los comentarios sobre los políticos de élite del país no solo involucraron al expresidente, sino que también aseguró que en algún momento Paloma Valencia la había buscado: “Vino con sus tres camionetas blindadas y me dijo que si nos podíamos ver, y yo no, no me quiero ver con nadie, porque después dicen que al Epa se habló o se vinculó”, aseguró la creadora de contenido.

De la misma manera, el presidente Gustavo Petro, tampoco se salvó de que la empresaria de keratinas hablara de él y comentara sobre el reciente escándalo de Nicolás Petro: “A veces da susto porque uno dice ‘Dios mío, con esto que está pasando de la economía, del cambio de gobierno, los escándalos’ uno se preocupa”, expresó.

“Me preocupa un poquito, pero uno tiene que esperar, esperar el cambio que prometieron. Esperaba que este año fuera mejor, hay muchas personas diciendo que hay mucho desempleo, en general”, enfatizó la influenciadora.